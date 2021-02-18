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Брал интервью, лежа в кровати. Забавная реакция тренера на выходку журналиста

18 февраля, 16:01

Елена Павлова Елена Павлова

Док Риверс находился в хорошем настроении после победы своей команды

Главный тренер "Филадельфии Сиксерс" Док Риверс после победы над "Хьюстон Рокетс" 118:113 дал послематчевое онлайн-интервью и оказался в курьезной ситуации. Ранее мы сообщали, что "вкусная" жена звезды НБА порезалась бутылкой в День влюбленных.

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По голосу журналиста Джексона Фрэнк из DIME, опытный наставник догадался, что парень общается с ним, находячь в кровати.

"Джексон, ты в кровати что ли сейчас? Господи Иисусе, Джексон", – отреагировал Риверс и рассмеялся.

Напомним, что 59-летний Док Риверс становился чемпионом НБА во главе "Бостон Селтикс". Признавался тренер года за океаном и дважды возглавлял команды во время Матча всех звезд НБА – в 2008-м и 2011-м.

Док Риверс дает установки "Филадельфии"

Док Риверс дает установки "Филадельфии" / Фото: Reuters

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Мы также писали, что результативная игра украинца помогла "Вашингтону" победить в НБА.

Смотрите, как в прошлом сезоне завершился Матч звезд НБА

Энтони Дэвис забивает решающий штрафной в Матче всех звезд-2020

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журналист тренер НБА Филадельфия
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