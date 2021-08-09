Звездная украинка ошарашила заявлением о завершении карьеры после провала в Токио

София Лыскун, которая на Олимпиаде заняла предпоследнее место в прыжках в воду с 10-метровой вышки и даже не вышла в полуфинал, намерена завязать со спортом – и это в 19 лет!

София Лыскун провалилась в Токио / Фото: Reuters

В Токио София Лыскун приехала в статусе двукратной чемпионки Европы, но не совладала с нервами и заняла 29-е место среди 30 участниц.

Эта неудача так расстроила 19-летнюю уроженку Луганска, что та решила вообще завязать со спортом.

"Не знаю, буду ли готовиться к Олимпиаде-2024 в Париже. Больше нет, чем да. Потому что вот так. Планирую завершить карьеру", – заявила Лыскун в комментарии Суспільне

"Эмоции ужасные, потому что выступила ужасно. Упала во время третьего прыжка со стойки. Конечно, ожидала чего-то большего, но получилось так, как получилось"

"Тренер пытался вернуть меня в соревновательное состояние. Но оно было потеряно после того, как я упала", – добавила спортсменка

Тем временем, как мы писали ранее, 36-летняя Елена Костевич, в Токио добывшая бронзу в пулевой стрельбе, намерена выступить еще на двух Олимпиадах.