Следующая Олимпиада уже через полгода! Все о Пекине-2022

Долго скучать по Олимпиаде в Токио, которая закрылась 8 августа, болельщикам не придется.
Ведь уже через шесть месяцев, 4 февраля, стартуют зимние Игры-2022 в Пекине! Так скоро...
В борьбе за право проведения Белой Олимпиады-2022 Пекин с большим трудом опередил казахстанский город Алматы. Голосование в МОК завершилось со счетом 44:40 в пользу столицы Китая.
Китайская столица станет первым городом, где проходили летние и пройдут зимние Игры.
Бюджет Игр-2022 составит 3,9 млн долларов, что в 10 раз меньше по сравнению с летней Олимпиадой, которую Пекин принимал в 2008 году.
Интересно, что претендентом на Игры-2022 был и Львов, но в итоге Украина сняла свою кандидатуру – как отказались от борьбы за проведение этой Олимпиады Осло, Стокгольм, Краков, Барселона и Мюнхен.
А ПРОЙДЕТ ЛИ ОЛИМПИАДА В ПЕКИНЕ?
Зимние Игры-2022 – тоже под вопросом. Но не из-за пандемии, которая заставила перенести летнюю Олимпиаду в Токио с 2020 на 2021 год. Тут причина другая.
В США призывают бойкотировать Олимпиаду-2022 или отобрать ее у Китая из-за геноцида. В 2018 году независимая комиссия ООН заявила, что получила достоверные сообщения о том, что не менее миллиона уйгуров и других мусульман содержатся в лагерях в китайском регионе Синьцзян.
Перейдут ли американцы к более решительному поведению, чем угрозы, пока не ясно. Между тем Пекин завершает приготовления к Играм.
МЕДАЛИ ПЕКИНА
На зимних Играх разыграют 109 комплектов наград – в три раза меньше, чем на летней Олимпиаде в Токио (339). Причем ранее МОК объявил о добавлении в программу Пекина семи новых дисциплин.
Это – женские одиночные соревнования по бобслею, мужские и женские соревнования по фристайлу в дисциплине биг-эйр, смешанная эстафета в шорт-треке, смешанные командные соревнования по фристайлу в акробатике, прыжках на лыжах с трамплина и сноуборд-кроссе.
Все виды спорта в Пекине-2022
- Биатлон (11 комплектов медалей)
- Бобслей (4)
- Скелетон (2)
- Керлинг (3)
- Конькобежный спорт (14)
- Фигурное катание (5)
- Шорт-трек (9)
- Горнолыжный спорт (11)
- Лыжное двоеборье (3)
- Лыжные гонки (12)
- Прыжки на лыжах с трамплина (5)
- Фристайл (13)
- Сноуборд (11)
- Санный спорт (4)
- Хоккей с шайбой (2)
АРЕНЫ ОЛИМПИАДЫ-2022
Не Пекином единым. Да, в столице Китая состоятся церемонии открытия и закрытия, соревнования по фигурному катанию, шорт-треку, хоккею, керлингу и конькобежному спорту.
Но, например, горнолыжный спорт, бобслей, санный спорт, скелетон примет Яньцин, а лыжные гонки и дорогой нашему сердцу биатлон – Чжанцзякоу.
ЧТО СВЕТИТ УКРАИНЕ
Ранее ни на одной зимней Олимпиаде мы не брали больше одной золотой медали. О ней родимой будем мечтать и в Пекине, надеясь на биатлонистов и фристайлистов, среди которых герой Пхенчхана-2018 Александр Абраменко.
В Токио у нас была всего одна медаль высшей пробы, которую в борьбе принес Жан Беленюк. Так что впервые в истории на зимней Олимпиаде Украина может добыть столько же золотых наград, как на летней. Или даже больше. Но это – если уж очень крупно повезет.