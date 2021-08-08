Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звезды Лайфхакер Техно Еда
Главная Олимпийские игры 2020

Олимпиада 2020 в Токио

Главная Расписание Медали Хроники Видео Сборная Украины Мы в Токио
СЕГОДНЯ Новости спорта Олимпийские игры Токио 2020

Следующая Олимпиада уже через полгода! Все о Пекине-2022

Олег Люлька Олег Люлька
8 августа, 21:48
Копировать ссылку
Едва отгремела летняя Олимпиада в Токио, как болельщикам можно начинать готовиться к зимним Играм-2022 в Пекине – они стартуют ровно через 180 дней
Пекин - столица Олимпиады-2022
Пекин - столица Олимпиады-2022 / Фото: Getty Images

Долго скучать по Олимпиаде в Токио, которая закрылась 8 августа, болельщикам не придется.

Ведь уже через шесть месяцев, 4 февраля, стартуют зимние Игры-2022 в Пекине! Так скоро...

В борьбе за право проведения Белой Олимпиады-2022 Пекин с большим трудом опередил казахстанский город Алматы. Голосование в МОК завершилось со счетом 44:40 в пользу столицы Китая.

Китайская столица станет первым городом, где проходили летние и пройдут зимние Игры.

Бюджет Игр-2022 составит 3,9 млн долларов, что в 10 раз меньше по сравнению с летней Олимпиадой, которую Пекин принимал в 2008 году.

Интересно, что претендентом на Игры-2022 был и Львов, но в итоге Украина сняла свою кандидатуру – как отказались от борьбы за проведение этой Олимпиады Осло, Стокгольм, Краков, Барселона и Мюнхен.

А ПРОЙДЕТ ЛИ ОЛИМПИАДА В ПЕКИНЕ?

Зимние Игры-2022 – тоже под вопросом. Но не из-за пандемии, которая заставила перенести летнюю Олимпиаду в Токио с 2020 на 2021 год. Тут причина другая.

В США призывают бойкотировать Олимпиаду-2022 или отобрать ее у Китая из-за геноцида. В 2018 году независимая комиссия ООН заявила, что получила достоверные сообщения о том, что не менее миллиона уйгуров и других мусульман содержатся в лагерях в китайском регионе Синьцзян.

Перейдут ли американцы к более решительному поведению, чем угрозы, пока не ясно. Между тем Пекин завершает приготовления к Играм.

МЕДАЛИ ПЕКИНА

На зимних Играх разыграют 109 комплектов наград – в три раза меньше, чем на летней Олимпиаде в Токио (339). Причем ранее МОК объявил о добавлении в программу Пекина семи новых дисциплин.

В тренде

Это – женские одиночные соревнования по бобслею, мужские и женские соревнования по фристайлу в дисциплине биг-эйр, смешанная эстафета в шорт-треке, смешанные командные соревнования по фристайлу в акробатике, прыжках на лыжах с трамплина и сноуборд-кроссе.

Все виды спорта в Пекине-2022

  • Биатлон (11 комплектов медалей)
  • Бобслей (4)
  • Скелетон (2)
  • Керлинг (3)
  • Конькобежный спорт (14)
  • Фигурное катание (5)
  • Шорт-трек (9)
  • Горнолыжный спорт (11)
  • Лыжное двоеборье (3)
  • Лыжные гонки (12)
  • Прыжки на лыжах с трамплина (5)
  • Фристайл (13)
  • Сноуборд (11)
  • Санный спорт (4)
  • Хоккей с шайбой (2)

Елена Пидгрушная – наша биатлонная легенда
Елена Пидгрушная – наша биатлонная легенда / Фото: Instagram

АРЕНЫ ОЛИМПИАДЫ-2022

Не Пекином единым. Да, в столице Китая состоятся церемонии открытия и закрытия, соревнования по фигурному катанию, шорт-треку, хоккею, керлингу и конькобежному спорту.

Но, например, горнолыжный спорт, бобслей, санный спорт, скелетон примет Яньцин, а лыжные гонки и дорогой нашему сердцу биатлон – Чжанцзякоу.

ЧТО СВЕТИТ УКРАИНЕ

Ранее ни на одной зимней Олимпиаде мы не брали больше одной золотой медали. О ней родимой будем мечтать и в Пекине, надеясь на биатлонистов и фристайлистов, среди которых герой Пхенчхана-2018 Александр Абраменко.

Александр Абраменко
Александр Абраменко / Фото: Getty Images

/ Фото: AFP

В Токио у нас была всего одна медаль высшей пробы, которую в борьбе принес Жан Беленюк. Так что впервые в истории на зимней Олимпиаде Украина может добыть столько же золотых наград, как на летней. Или даже больше. Но это – если уж очень крупно повезет.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
10
flag Италия ИталияIT
10
10
20
40
Все медали
Паралимпиада в Токио
дней
часов
минут
секунд
До старта Паралимпиады
Новости из Токио
Рейтинг
Самые высокооплачиваемые спортсмены на Олимпиаде-2020
1
Кевин Дюрант (баскетбол) Кевин Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наоми Осака (теннис) Наоми Осака (теннис)
$60 млн
3
Дамиан Лиллард (баскетбол) Дамиан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теннис) Новак Джокович (теннис)
$34,5 млн
5
Рори Макилрой (гольф) Рори Макилрой (гольф)
$32 млн
6
Девин Букер (баскетбол) Девин Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеи Нисикори (теннис) Кеи Нисикори (теннис)
$30,5 млн
8
Крис Миддлтон (баскетбол) Крис Миддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холидей (баскетбол) Джру Холидей (баскетбол)
$23 млн
Смотреть весь рейтинг
Девушки покера
PokerMatch

Алена
Мироненко

Украина
Фото красотки
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Покер - это спорт!
Новости покера

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять