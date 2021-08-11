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"Забрали флаг, отбирают победы": в России опасаются судейского заговора в Пекине-2022

Андрей Трофимов Андрей Трофимов журналист редакции "Спорт"
11 августа, 12:51
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Российские гимнастки впервые с 1996 года остались без золотых медалей на Олимпийских играх. В России считают, что это был судейский заговор. И это может повториться в Пекине-2022
В России уверены, что Аверину засудили
В России уверены, что Аверину засудили / Фото: REUTERS

Дина Аверина стала второй в индивидуальных соревнованиях, проиграв золотую медаль израильтянке Линой Ашрам. А в командных соревнованиях россиянки уступили болгаркам.

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Результаты вызвали скандал в России, который комментировал даже "главный эксперт по художественной гимнастике" Филипп Киркоров.

А еще в РФ опасаются, что этот прецедент может угрожать российским фигуристкам на Играх в Пекине, которые стартуют уже через полгода.

Олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина намекнула, что сестер Авериных оставили без медалей только потому что они россиянки.

"Жаль, что Олимпиада превращается в политическое шоу, где на первое место выходят далеко не спортивные показатели. Хочется верить, что это изменится.

И гражданство спортсмена перестанет быть причиной, по которой ему не достается заслуженная награда", – написала Тотьмянина в Instagram.

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Еще дальше пошел ее супруг олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин.

"Теперь на Олимпийских играх, помимо оценок за технику, сложность, появилась еще одна оценка, которая важнее всех остальных – "оценка за гражданство".

У нас забрали флаг и потом отбирают победы. Просто потому, что ты русский!", – выпалил фигурист в соцсетях.

Вот только Ягудин "забыл" добавить, что Россию лишили флага и гимна за постоянные махинации с допингом. Пусть благодарят, что их вообще допустили к участию.

Не зря же сейчас к результатам россиян в Токио ставятся с подозрением в других странах, а норвежский журналист и вовсе предложил подождать результатов допинг-тестов.

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Десна
3
7:1
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Ворскла
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8:3
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Днепр-1
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Динамо
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Металлист 1925
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Александрия
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Шахтер
3
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Колос
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Рух
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Мариуполь
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Верес
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Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
10
flag Италия ИталияIT
10
10
20
40
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