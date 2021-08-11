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"Забрали прапор, відбирають перемоги": в Росії побоюються суддівської змови в Пекіні-2022

Андрій Трофімов Андрій Трофімов журналіст редакції "Спорт"
11 серпня, 12:51
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Російські гімнастки вперше з 1996 року залишилися без золотих медалей на Олімпійських іграх. У Росії вважають, що це була суддівська змова. І це може повторитися в Пекіні-2022
В Росії впевнені, що Аверіну засудили
В Росії впевнені, що Аверіну засудили / Фото: REUTERS

Діна Аверіна стала другою в індивідуальних змаганнях, програвши золоту медаль ізраїльтянці Ліной Ашрам. А в командних змаганнях росіянки поступилися болгаркам.

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Результати викликали скандал в Росії, який коментував навіть "головний експерт з художньої гімнастики" Філіп Кіркоров.

А ще в РФ побоюються, що цей прецедент може загрожувати російським фігуристкам на Іграх в Пекіні, які стартують вже через півроку.

Олімпійська чемпіонка Тетяна Тотьмяніна натякнула, що сестер Аверіних залишили без медалей тільки тому що вони росіянки.

"Шкода, що Олімпіада перетворюється в політичне шоу, де на перше місце виходять далеко не спортивні показники. Хочеться вірити, що це зміниться.

І громадянство спортсмена перестане бути причиною, по якій йому не дістається заслужена нагорода", – написала Тотьмяніна в Instagram.

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Ще далі пішов її чоловік олімпійський чемпіон 2002 року Олексій Ягудін.

"Тепер на Олімпійських іграх, крім оцінок за техніку, складність, з'явилася ще одна оцінка, яка важливіша за всі інші – "оцінка за громадянство".

У нас забрали прапор і відбирають перемоги. Просто тому, що ти росіянин!", – випалив фігурист в соцмережах.

Ось тільки Ягудін "забув" додати, що Росію позбавили прапора і гімну за постійні махінації з допінгом. Нехай дякують, що їх взагалі допустили до участі.

Не дарма ж зараз до результатів росіян у Токіо ставляться з підозрою в інших країнах, а норвезький журналіст і зовсім запропонував почекати результатів допінг-тестів.

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О
1
Десна
3
7:1
9
2
Ворскла
3
8:3
7
3
Дніпро-1
3
7:3
7
4
Динамо
2
6:1
6
5
Металіст 1925
3
5:4
6
6
Олександрія
3
3:2
6
7
Шахтар
3
6:3
6
8
Колос
2
1:0
4
9
Зоря
3
6:4
3
10
Минай
1
1:0
3
11
Рух
3
3:5
3
12
Маріуполь
3
3:5
1
13
Верес
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1
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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
10
flag Італія ІталіяIT
10
10
20
40
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