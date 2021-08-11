"Забрали прапор, відбирають перемоги": в Росії побоюються суддівської змови в Пекіні-2022

Російські гімнастки вперше з 1996 року залишилися без золотих медалей на Олімпійських іграх. У Росії вважають, що це була суддівська змова. І це може повторитися в Пекіні-2022

В Росії впевнені, що Аверіну засудили / Фото: REUTERS

Діна Аверіна стала другою в індивідуальних змаганнях, програвши золоту медаль ізраїльтянці Ліной Ашрам. А в командних змаганнях росіянки поступилися болгаркам.

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Результати викликали скандал в Росії, який коментував навіть "головний експерт з художньої гімнастики" Філіп Кіркоров.

А ще в РФ побоюються, що цей прецедент може загрожувати російським фігуристкам на Іграх в Пекіні, які стартують вже через півроку.

Олімпійська чемпіонка Тетяна Тотьмяніна натякнула, що сестер Аверіних залишили без медалей тільки тому що вони росіянки.

"Шкода, що Олімпіада перетворюється в політичне шоу, де на перше місце виходять далеко не спортивні показники. Хочеться вірити, що це зміниться. І громадянство спортсмена перестане бути причиною, по якій йому не дістається заслужена нагорода", – написала Тотьмяніна в Instagram.

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Ще далі пішов її чоловік олімпійський чемпіон 2002 року Олексій Ягудін.

"Тепер на Олімпійських іграх, крім оцінок за техніку, складність, з'явилася ще одна оцінка, яка важливіша за всі інші – "оцінка за громадянство". У нас забрали прапор і відбирають перемоги. Просто тому, що ти росіянин!", – випалив фігурист в соцмережах.

Ось тільки Ягудін "забув" додати, що Росію позбавили прапора і гімну за постійні махінації з допінгом. Нехай дякують, що їх взагалі допустили до участі.

Не дарма ж зараз до результатів росіян у Токіо ставляться з підозрою в інших країнах, а норвезький журналіст і зовсім запропонував почекати результатів допінг-тестів.