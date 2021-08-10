Украинской судье, назвавшей справедливым поражение России, желают смерти

Лидии Виноградной досталось за то, что, комментируя результаты художественной гимнастики на Олимпиаде, она назвала заслуженной победу израильтянки Линой Ашрам над россиянкой Диной Авериной

Ашрам с "золотом", Аверина с "серебром". Виноградная - все по делу / Фото: Reuters

"Просто высказавшись, получила столько ненависти, как будто я убила кого-то из пистолета. Люди желают мне смерти! Но я убеждена, что оценки на Олимпиаде были выставлены правильно", – написала у себя в Facebook Лидия Виноградная.

"Кстати, умирать я пока не готова, поэтому все желающие мне смерти сразу отправляются в бан", – добавила Виноградная

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Напомним, в России после поражения их гимнастки Дины Авериной на Олимпиаде началась истерия – мол, засудили! Тогда как украинская судья Лидия Виноградная, не судившая Игры, а комментировавшая их на ТВ и у себя в соцсетях, назвала победу израильтянки Линой Ашрам справедливой.

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По словам Виноградной, победу израильтянке принесла "трудность тела" – этот термин подразумевает техническую ценность элементов, которые у Ашрам, по мнению украинской рефери, были сложнее.

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