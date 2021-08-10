Українській судді, яка назвала справедливою поразку Росії, бажають смерті

Лідії Виноградній дісталося за те, що, коментуючи результати художньої гімнастики на Олімпіаді, вона назвала заслуженою перемогу ізраїльтянки Ліной Ашрам над росіянкою Діною Аверіною

Ашрам із "золотом", Аверіна зі "сріблом". Виноградна - це справедливо / Фото: Reuters

"Просто висловившись, я отримала стільки ненависті, ніби я вбила когось із пістолета. Люди бажають мені смерті! Але я переконана, що оцінки на Олімпіаді були виставлені правильно", – написала у себе в Facebook Лідія Виноградна.

"До речі, вмирати я поки не готова, тому всіх, хто бажає мені смерті, відразу заблоковую", – додала Виноградна

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Нагадаємо, в Росії після поразки їхньої гімнастки Діни Аверіної на Олімпіаді почалася істерія – мовляв, засудили! Позаяк українська суддя Лідія Виноградна, яка не судила Ігри, а коментувала їх на ТБ і у себе в соцмережах, назвала перемогу ізраїльтянки Ліной Ашрам справедливою.

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За словами Виноградної, перемогу ізраїльтянці принесла "складність тіла" – цей термін означає технічну цінність елементів, які у Ашрам, на думку української реферині, були складнішими.

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