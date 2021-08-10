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Олімпіада 2020 в Токіо

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Українській судді, яка назвала справедливою поразку Росії, бажають смерті

Андрій Трофімов Андрій Трофімов журналіст редакції "Спорт"
10 серпня, 11:29
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Лідії Виноградній дісталося за те, що, коментуючи результати художньої гімнастики на Олімпіаді, вона назвала заслуженою перемогу ізраїльтянки Ліной Ашрам над росіянкою Діною Аверіною
Ашрам із "золотом", Аверіна зі "сріблом". Виноградна - це справедливо
Ашрам із "золотом", Аверіна зі "сріблом". Виноградна - це справедливо / Фото: Reuters

"Просто висловившись, я отримала стільки ненависті, ніби я вбила когось із пістолета. Люди бажають мені смерті! Але я переконана, що оцінки на Олімпіаді були виставлені правильно", – написала у себе в Facebook Лідія Виноградна.

"До речі, вмирати я поки не готова, тому всіх, хто бажає мені смерті, відразу заблоковую", – додала Виноградна

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Нагадаємо, в Росії після поразки їхньої гімнастки Діни Аверіної на Олімпіаді почалася істерія – мовляв, засудили! Позаяк українська суддя Лідія Виноградна, яка не судила Ігри, а коментувала їх на ТБ і у себе в соцмережах, назвала перемогу ізраїльтянки Ліной Ашрам справедливою.

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За словами Виноградної, перемогу ізраїльтянці принесла "складність тіла" – цей термін означає технічну цінність елементів, які у Ашрам, на думку української реферині, були складнішими.

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6
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3
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6
7
Шахтар
3
6:3
6
8
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2
1:0
4
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Минай
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#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
10
flag Італія ІталіяIT
10
10
20
40
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