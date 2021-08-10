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Вы бабушки на лавочках! Киркорову и всей России заткнула рты чемпионка по гимнастике

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
10 августа, 10:15
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Наконец, в самой РФ нашелся человек, признавший, что после поражения Дины Авериной от израильской гимнастки Линой Ашрам россиянам нечего кивать на судей
Филипп Киркоров и Вера Бирюкова
Филипп Киркоров и Вера Бирюкова / Фото: Getty Images, Instagram

Кто только в России не возмутился по поводу судейства в художественной гимнастике на Играх-2020 в Токио, где израильтянка Линой Ашрам сенсационно оставила без золота Дину Аверину из ОКР.

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"Вижу ли я в этом политику? Да. Мы просто всем надоели со своими победами. Тренерам просто не хочется работать после таких безобразных и нечестных соревнований", – заявила тренер Татьяна Тарасова

"Мне очень жаль такой мир, где решают не талант и труд, а подковерные блошиные бега некоторых "чиновников". Ваши низкие политические игры – это позор всего спорта и Олимпийских игр. Неслучайно к лозунгу Игр в этом году добавили слово "вместе"! Но, видимо, судьи и представители некоторых сборных считают, что быстрее, выше и сильнее, да и вместе – против атлетов из России", – не промолчал и Филипп Киркоров

Аверина и Киркоров
Аверина и Киркоров / Фото: Reuters, Instagram

Однако всем им рты позакрывала другая россиянка – олимпийская чемпионка Рио-2016 в групповых упражнениях Вера Бирюкова, назвавшая критиков судейства "бабушками на лавочках" и "сантехником Яшей".

"Остановите свои крики те, кто не знает правил художественной гимнастики; кто не смотрел, а только слышал; кто не имеет никакого отношения к художественной гимнастике. Предоставьте все это профессионалам. Своими криками вы напоминаете бабушек на лавочках, которым все равно что обсудить, лишь бы кого-то потравить, если даже они ничего не понимают", – написала Вера Бирюкова у себя в Instagram

"Судья – это не сантехник Яша, который еще вчера ремонтировал унитаз у ваших соседей. Чтобы стать судьей, нужно много учиться, а не просто быть гимнасткой. К примеру, я в данный момент знаю только о том, что оценка по этим правилам открытая, и это дает возможность набирать баллы любыми способами в отличие от прежних правил. И я не возьмусь считать баллы, потому что не училась на судью... Включите же уже голову, не разжигайте ненависть между странами, прекратите провоцировать и стравливать людей", – добавила Бирюкова

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Напомним, вслед за поражением в индивидуальном первенстве по художественной гимнастике в Токио россиянки остались без "золота" и в командном, там их обставила Болгария – кстати, родина негодующего Киркорова.

В последний раз такое случилось на Олимпиаде-1996 в Атланте. Тогда в индивидуальном многоборье победила украинка Екатерина Серебрянская, а в командных соревнованиях "золото" забрали испанки.

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И украинке Ризатдиновой досталось за "бред"! Россия в истерике после пролета в гимнастике

Бронзовый призер Олимпийских игр-2016 отметила, что Аверина оказалось в той же ситуации в Токио, что и Анна Ризатдинова пять лет назад в Рио. И услышала в свой адрес много негатива

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Десна
3
7:1
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Ворскла
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Днепр-1
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Динамо
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Металлист 1925
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Александрия
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Шахтер
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Колос
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Заря
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Минай
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Рух
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Мариуполь
3
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1
13
Верес
3
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Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
10
flag Италия ИталияIT
10
10
20
40
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