Вы бабушки на лавочках! Киркорову и всей России заткнула рты чемпионка по гимнастике

Наконец, в самой РФ нашелся человек, признавший, что после поражения Дины Авериной от израильской гимнастки Линой Ашрам россиянам нечего кивать на судей

Филипп Киркоров и Вера Бирюкова / Фото: Getty Images, Instagram

Кто только в России не возмутился по поводу судейства в художественной гимнастике на Играх-2020 в Токио, где израильтянка Линой Ашрам сенсационно оставила без золота Дину Аверину из ОКР.

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"Вижу ли я в этом политику? Да. Мы просто всем надоели со своими победами. Тренерам просто не хочется работать после таких безобразных и нечестных соревнований", – заявила тренер Татьяна Тарасова

"Мне очень жаль такой мир, где решают не талант и труд, а подковерные блошиные бега некоторых "чиновников". Ваши низкие политические игры – это позор всего спорта и Олимпийских игр. Неслучайно к лозунгу Игр в этом году добавили слово "вместе"! Но, видимо, судьи и представители некоторых сборных считают, что быстрее, выше и сильнее, да и вместе – против атлетов из России", – не промолчал и Филипп Киркоров

Аверина и Киркоров / Фото: Reuters, Instagram

Однако всем им рты позакрывала другая россиянка – олимпийская чемпионка Рио-2016 в групповых упражнениях Вера Бирюкова, назвавшая критиков судейства "бабушками на лавочках" и "сантехником Яшей".

"Остановите свои крики те, кто не знает правил художественной гимнастики; кто не смотрел, а только слышал; кто не имеет никакого отношения к художественной гимнастике. Предоставьте все это профессионалам. Своими криками вы напоминаете бабушек на лавочках, которым все равно что обсудить, лишь бы кого-то потравить, если даже они ничего не понимают", – написала Вера Бирюкова у себя в Instagram

"Судья – это не сантехник Яша, который еще вчера ремонтировал унитаз у ваших соседей. Чтобы стать судьей, нужно много учиться, а не просто быть гимнасткой. К примеру, я в данный момент знаю только о том, что оценка по этим правилам открытая, и это дает возможность набирать баллы любыми способами в отличие от прежних правил. И я не возьмусь считать баллы, потому что не училась на судью... Включите же уже голову, не разжигайте ненависть между странами, прекратите провоцировать и стравливать людей", – добавила Бирюкова

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Напомним, вслед за поражением в индивидуальном первенстве по художественной гимнастике в Токио россиянки остались без "золота" и в командном, там их обставила Болгария – кстати, родина негодующего Киркорова.

В последний раз такое случилось на Олимпиаде-1996 в Атланте. Тогда в индивидуальном многоборье победила украинка Екатерина Серебрянская, а в командных соревнованиях "золото" забрали испанки.