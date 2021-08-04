Украинок перепутали с россиянками: на церемонии награждения диктор неправильно назвал медалистов

Во время церемонии награждения украинских синхронисток Марты Фединой и Анастасии Савчук, которые завоевали бронзовые медали на Играх в Токио, диктор объявил спортсменок как представителей ОКР. Об этом сообщает ТАСС.
"Третье место представили как Russian Olympic Committee. После возникла пауза, никто не понимал, что происходит, но все же исправились", – рассказала россиянка Колесниченко.
Как известно, по итогам соревнований, результат Фединой и Савчук составил 189,4620 балла. Победили в дуэтах представительницы ОКР – Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина с результатом 195,9079 балла. Второе место заняли китайские спортсменки Хуан Сюэчэнь и Сунь Вэньянь с итоговым результатом 192,4499 балла.
Бронзовые олимпийские медали стали первыми для Украины за все время выступлений на Олимпийских играх.
Напомним, что сегодня украинцы завоевали четыре медали:
- Жан Беленюк стал олимпийским чемпионом в греко-римской борьбе
- Парвиз Насибов завоевал серебро в греко-римской борьбе
- Ирина Коляденко взяла бронзу в вольной борьбе
- Украинские синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук завоевали бронзовую награду
Напомним, все результаты украинцев на Олимпийских играх в Токио вы можете найти на нашем сайте.