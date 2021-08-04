Есть первое золото! Жан Беленюк стал олимпийским чемпионом Токио

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк на Олимпийских играх в Токио. В финале соревнований в весовой категории до 87 кг украинец встречался с Виктором Леринцем

Жан Беленюк на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters

Первый период Леринц выиграл со счетом 0:1. В начале второго периода Жан пошел в атаку и заработал балл, а затем провел сразу два приема в партере и вышел вперед 5:1.

После этого украинец не дал ни одного шанса сопернику хотя бы сократить отставание! Украина завоевала первое золото в Токио, а Беленюк после серебра в Рио-2016 стал олимпийским чемпионом!

На пути к финалу Беленюк серба Зураба Датунашвили, Башира Сид Асара из Алжира, Ивана Хуклека из Хорватии.

Отметим, что Беленюк ранее заявлял, что после Олимпиады-2020 завершит спортивную карьеру и сосредоточится на политике. Жан является депутатом Верховной Рады Украины.



Жан Беленюк с серебром Рио-2016. Фото: AFP

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