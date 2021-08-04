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10-я медаль Украины на Олимпиаде! 22-летняя борчиха задавила соперницу из Латвии

Елена Павлова Елена Павлова
4 августа, 15:09
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Молодая украинская борчиха Ирина Коляденко выиграла схватку за бронзовую медаль на Олимпийских играх-2020 у латвийской спортсменки Анастасии Григорьевой
Ирина Коляденко на Олимпиаде в Токио
Ирина Коляденко на Олимпиаде в Токио / Фото: Reuters

22-летняя Коляденко показала вчера невероятную борьбу в весе до 62 кг, но в полуфинале против чемпионки мира Тыныбековой украинке не хватило опыта. Но на бронзовый финал наша чемпионка Европы-2021 была настроена решительно.

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В борьбе за свою первую награду Олимпиады Ирина действовала агрессивно и решительно, не оставив шансов латвийке Григорьевой – 3:1.

Ирина Коляденко против Айсулуу Тыныбековой
Ирина Коляденко против Айсулуу Тыныбековой / Фото: Reuters

Напомним, что в 1/4 финала украинка Коляденко справилась с Лун Цзя из Китая, выполнив туше во втором поединке подряд.

Ирина Коляденко – уже в полуфинале Игр
Ирина Коляденко – уже в полуфинале Игр / Фото: Reuters

В тренде

Сегодня это уже третья медаль украинских борцов в Токио-2020. Парвиз Насибов выиграл серебряную награду, а Жан Беленюк стал олимпийским чемпионом. И 10-я медаль Украины в Японии.

Напомним, все результаты украинцев на Олимпийских играх в Токио вы можете найти на нашем сайте.

Также мы ведем общий медальный зачет Олимпиады-2020. Таблица обновляется после каждой медали.

А полное расписание Олимпиады в Токио есть в нашем специальном разделе. В графике отдельно выделяются все медальные старты.

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#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
32
22
16
70
2
flag США СШАUS
25
31
23
79
3
flag Япония ЯпонияJP
21
7
12
40
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
15
18
15
48
5
flag Австралия АвстралияAU
15
4
17
36
6
flag ОКР ОКРROC
14
21
18
53
7
flag Германия ГерманияDE
8
8
16
32
8
flag Франция ФранцияFR
6
10
9
25
9
flag Италия ИталияIT
6
9
15
30
10
flag Нидерланды НидерландыNL
6
8
9
23
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