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Первая золотая медаль Украины уплыла в Иран: Насибов получил "серебро" Олимпиады

Елена Павлова Елена Павлова
4 августа, 14:09
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Молодой украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов стал вице-чемпионом Игр в Токио, уступив сильнейшему спортсмену Азии – иранцу Мохаммаду Реза Гераи
Парвиз Насибов на Олимпиаде-2020
Парвиз Насибов на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters

Сегодня на Олимпиаде украинские борцы получили шанс наконец-то выиграть золотую медаль для сборной. Первым на ковер вышел сенсация японских Игр в весе до 67 кг – 22-летний Парвиз Насибов, который выдал невероятный полуфинал.

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Соперником Парвиза стал 25-летний иранец Мохаммад Реза Гераи, побеждавший на чемпионате Азии. И в финале он владел преимуществом. Насибов рвался вперед, но пропускал атаки и проиграл 1:9. Но принес Украине второе "серебро" Токио.

Украинский борец Парвиз Насибов на Олимпиаде
Украинский борец Парвиз Насибов на Олимпиаде / Фото: Reuters

Ранее Насибов не поднимался выше восьмого места на чемпионате Европы-2019. Но молодой и перспективный боец выигрывал чемпионат Европы среди юниоров, а в сентябре 2018 года стал бронзовым призером юниорского чемпионата мира.

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Парвиз Насибов готов к битве за "золото"
Парвиз Насибов готов к битве за "золото" / Фото: Reuters

Напомним, в предыдущие дни на Олимпиаде в Токио Украина добыла семь медалей. Михаил Романчук взял "серебро" и "бронзу" в плавании.

Также бронзовыми призерами стали дзюдоистка Дарья Белодед, шпажист Игорь Рейзлин, борчиха Алла Черкасова, дуэт стрелков из пневматического пистолета Елена Костевич/Олег Омельчук и теннисистка Элина Свитолина.

Олимпиада продлится до 8 августа.

Все самое важное об Олимпиаде-2020 в Токио – на сайте "Сегодня":

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#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
32
21
16
69
2
flag США СШАUS
25
29
22
76
3
flag Япония ЯпонияJP
20
7
12
39
4
flag Австралия АвстралияAU
15
4
17
36
5
flag Великобритания ВеликобританияGB
14
18
15
47
6
flag ОКР ОКРROC
13
21
18
52
7
flag Германия ГерманияDE
8
8
15
31
8
flag Франция ФранцияFR
6
10
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25
9
flag Италия ИталияIT
6
9
15
30
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flag Нидерланды НидерландыNL
6
8
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