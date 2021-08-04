Українок переплутали з росіянками: на церемонії нагородження диктор неправильно назвав медалістів

Під час церемонії нагородження українських синхроністок Марти Федіної і Анастасії Савчук, які завоювали бронзові медалі на Іграх у Токіо, диктор оголосив спортсменок як представниць команди ОКР. Про це повідомляє ТАСС.
"Третє місце представили як Russian Olympic Committee. Після чого виникла пауза, ніхто не розумів, що відбувається, але все ж виправилися", – розповіла росіянка Колесніченко.
Як відомо, за підсумками змагань, результат Федіної та Савчук склав 189,4620 бала. Перемогли в дуетах представниці ОКР – Світлана Колесніченко та Світлана Ромашина з результатом 195,9079 бала. Друге місце зайняли китайські спортсменки Хуан Сюечень та Сунь Веньянь з підсумковим результатом 192,4499 бала.
Бронзові олімпійські медалі стали першими для України за весь час виступів на Олімпійських іграх.
Нагадаємо, що сьогодні українці завоювали чотири медалі:
- Жан Беленюк став олімпійським чемпіоном в греко-римській боротьбі
- Парвіз Насібов завоював срібло в греко-римській боротьбі
- Ірина Коляденко взяла бронзу у вільній боротьбі
- Українські синхроністки Марта Федіна та Анастасія Савчук завоювали бронзову нагороду
Нагадаємо, всі результати українців на Олімпійських іграх в Токіо ви можете знайти на нашому сайті.