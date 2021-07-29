Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно
Главная Олимпийские игры 2020

Олимпиада 2020 в Токио

Главная Расписание Медали Хроники Видео Сборная Украины Мы в Токио
СЕГОДНЯ Новости спорта Олимпийские игры Токио 2020

Украинка даже без медали попала в историю Олимпиады

Олег Люлька Олег Люлька
29 июля, 11:09
Копировать ссылку
Киевлянка Виктория Ус вошла в число участниц первого в истории Игр женского финала в гребном слалом на каноэ – осталась без награды, но результат показала достойный
Виктория Ус уже в истории Игр
Виктория Ус уже в истории Игр / Фото: Reuters

В финал первого в истории Олимпиад гребного слалома на коноэ у женщин Виктория Ус попала с девятым показателем. И улучшила свою позицию на две строчки, став в итоге седьмой.

Читайте также: Миша – ты мой герой! Как красавица-легкоатлетка отреагировала на медаль мужа

С результатом 124,85 секунды 28-летняя украинка на 13 секунд отстала от "бронзовой" немки Андреа Херцог. А историческое "золото" здесь досталось австралийке Джессике Фокс.

Слалом на каноэ. Женщины. Финал

  • 1. Джессика Фокс (Австралия) – 105,04 секунды
  • 2. Маллори Франклин (Великобритания) – 108,68
  • 3. Андреа Херцог (Германия) – 111,13
  • 7. Виктория Ус (Украина) – 124,85

Отметим, что ранее в слаломе на байдарках Виктория Ус заняла 8-е место.

Виктория Ус – восьмая на Олимпиаде
Виктория Ус – восьмая на Олимпиаде / Фото: Reuters

Напомним, перед Олимпиадой Викторию Ус ждал неприятный сюрприз. Украинку закрыли в номере Олимпийской деревни после того, как положительные тесты на COVID сдали ее соседи по рейсу Стамбул – Токио.

"Подготовка срывается из-за того, что неделю назад я летела в одном самолете где-то в какой-то доступности, возможно, в то время еще не зараженного человека", – не находила себе места Виктория

Но в итоге организаторы Игр разрешили ей покидать номер и проводить тренировки.

"Мне очень понравилось гоняться здесь, несмотря на отсутствие зрителей, – сказала Виктория Ус в эфире UA-Перший. – Что касается той изоляции, то в ней были как плюсы, так и минусы. Минус – психологически было тяжело, мы не знали, сможем ли тренироваться. Плюс – отдохнула"

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
14
6
9
29
2
flag США СШАUS
13
14
10
37
3
flag Япония ЯпонияJP
13
4
5
22
4
flag Австралия АвстралияAU
8
2
10
20
5
flag ОКР ОКРROC
7
11
7
25
6
flag Великобритания ВеликобританияGB
5
7
6
18
7
flag Республика Корея Республика КореяKR
4
2
5
11
8
flag Германия ГерманияDE
3
3
6
12
9
flag Франция ФранцияFR
3
3
3
9
10
flag Италия ИталияIT
2
7
9
18
Все медали
Летние Игры в Токио
дней
часов
минут
секунд
До закрытия Олимпиады
Новости из Токио
Опрос
Рейтинг
Самые высокооплачиваемые спортсмены на Олимпиаде-2020
1
Кевин Дюрант (баскетбол) Кевин Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наоми Осака (теннис) Наоми Осака (теннис)
$60 млн
3
Дамиан Лиллард (баскетбол) Дамиан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теннис) Новак Джокович (теннис)
$34,5 млн
5
Рори Макилрой (гольф) Рори Макилрой (гольф)
$32 млн
6
Девин Букер (баскетбол) Девин Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеи Нисикори (теннис) Кеи Нисикори (теннис)
$30,5 млн
8
Крис Миддлтон (баскетбол) Крис Миддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холидей (баскетбол) Джру Холидей (баскетбол)
$23 млн
Смотреть весь рейтинг
Девушки покера
PokerMatch

Алена
Мироненко

Украина
Фото красотки
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Покер - это спорт!
Новости покера

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять