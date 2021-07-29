Українка навіть без медалі потрапила до історії Олімпіади

Киянка Вікторія Ус увійшла до числа учасниць першого в історії Ігор жіночого фіналу у веслувальному слаломі на каное – залишилася без нагороди, але результат показала гідний

Вікторія Ус уже в історії Ігор / Фото: Reuters

До фіналу першого в історії Олімпіад веслувального слалому на коное серед жінок Вікторія Ус потрапила з дев'ятим показником. І поліпшила свою позицію на два рядки, ставши в підсумку сьомою.

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З результатом 124,85 секунди 28-річна українка на 13 секунд відстала від "бронзової" німкені Андреа Герцог. А історичне "золото" тут дісталося австралійці Джесіці Фокс.

Слалом на каное. Жінки. Фінал

1. Джессіка Фокс (Австралія) – 105,04 секунди

2. Маллорі Франклін (Велика Британія) – 108,68

3. Андреа Герцог (Німеччина) – 111,13

7. Вікторія Ус (Україна) – 124,85

Відзначимо, що раніше в слаломі на байдарках Вікторія Ус посіла 8-у сходинку.

Вікторія Ус – восьма на Олімпіаді / Фото: Reuters

Нагадаємо, перед Олімпіадою на Вікторію Ус чекав неприємний сюрприз. Українку закрили в номері Олімпійського селища після того, як позитивні тести на COVID здали її сусіди за рейсом Стамбул – Токіо.

"Підготовка зривається через те, що тиждень тому я летіла в одному літаку десь у якійсь доступності, можливо, в той час ще не зараженої людини", – не знаходила собі місця Вікторія

Але в підсумку організатори Ігор дозволили їй залишати номер і проводити тренування.