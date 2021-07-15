Из-за коронавируса! Первую украинку отправили на изоляцию на Олимпиаде в Токио

Викторию Ус, выступающую в гребном слаломе, закрыли в номере после того, как положительные тесты на COVID сдали ее соседи по рейсу Стамбул – Токио

Виктория Ус в Токио / Фото: Facebook

У Украины первые коронавирусные траблы на Олимпиаде в Токио. Представительница нашей страны в гребном слаломе 28-летняя Виктория Ус попала на самоизоляцию после прилета в столицу Японии.

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"Выходные и изоляция вместо тренировок. 12 июля получили сообщение, что на рейсе Стамбул – Токио, на котором мы прилетели 6 июля, у некоторых пассажиров, которые сидели где-то недалеко от нас (уже известно где), обнаружили ковид"

"Нас сразу добавили в список близких контактов с ковид-положительными людьми, и теперь, несмотря на то, что каждое утро сдаем негативные тесты, и то, что мы вакцинированы – мы не имеем права выходить из комнаты до следующих указаний"

"Не такими я представляла Олимпийские игры. Но это реалии настоящего"

"Когда подготовка срывается из-за того, что неделю назад я летела в одном самолете где-то в какой-то доступности, возможно, в то время еще не зараженного человека... И уже неделю пробыла в обычном режиме..."

"А сейчас ждем. Психологически невероятно сложно. Эта ситуация – какой-то нонсенс"

"С 15 июля нам дают возможность делать по 1 тренировке в день, отдельно от других спортсменов в собственном бабле – и так до 20 июля", – добавила серебряная призерка молодежного чемпионата мира Виктория Ус у себя в Facebook

В Токио никак не могут побороть COVID-19 / Фото: Reuters

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Ранее мы писали, что из-за коронавирусных ограничений спортсменам уже не будут надевать медали на шею, как прежде. Теперь призеры Олимпийских игр будут награждать себя сами.