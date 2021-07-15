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Олимпийские игры 2020

Олимпиада 2020 в Токио

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Олимпиада в Токио: церемонию награждения резко изменили

Олег Люлька Олег Люлька
15 июля, 10:02
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Спортсменам уже не будут надевать медали на шею, как прежде. Теперь призеры Олимпийских игр будут награждать себя сами – сколько медалей светит Украине
У Харлан уже есть четыре олимпийские медали
У Харлан уже есть четыре олимпийские медали / Фото: Getty Images

В связи с коронавирусными ограничениями награждать спортсменов на Олимпиаде в Токио, которая пройдет с 23 июля по 8 августа, будут по-новому.

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"Медали не будут надевать спортсменам на шею. Их принесут на подносе, а затем спортсмен возьмет медаль сам и наденет ее себе, – цитирует президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха NBC Sports. – Человек, который положит медаль на поднос, будет делать это только в продезинфицированных перчатках, чтобы спортсмен мог быть уверен, что никто не прикасался к награде раньше"

Олимпийские медали Токио
Олимпийские медали Токио / Фото: Getty Images, AFP

Отметим, что на Олимпиаде-2020 Украине предрекают 15-е место в общем зачете. Аналитики ожидают, что наши спортсмены добудут в Токио шесть золотых медалей, семь серебряных и восемь бронзовых. Среди главных претендентов на награды – дзюдоистка Дарья Белодед, прыгунья в высоту Ярослава Магучих, боксер Александр Хижняк.

При этом олимпийский чемпион Рио-2016 Олег Верняев в Токио не выступит – украинского гимнаста дисквалифицировали на четыре года за мельдоний.

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