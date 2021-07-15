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Олимпийские игры 2020

Олимпиада 2020 в Токио

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Особенный случай коронавируса на Олимпиаде в Токио

Олег Люлька Олег Люлька
15 июля, 11:45
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Впервые положительный тест сдал спортсмен, проживающий на объекте, подконтрольному непосредственно оргкомитету Игр. Его отправили на двухнедельную изоляцию
Олимпийцы прилетают в Токио
Олимпийцы прилетают в Токио / Фото: Reuters

Организационный комитет Олимпийских игр в Токио сообщил о положительном тесте на коронавирус у одного из иностранных атлетов.

Об этом информирует NHK.

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Спортсмен сдал положительный тест в среду, теперь ему предстоит пройти 14-дневный период самоизоляции, ему запрещен вход в Олимпийскую деревню. Пол и национальность атлета не уточняются.

Этот случай стал первым среди спортсменов, которые проживают в объектах, подконтрольных непосредственно оргкомитету Игр. Соревнования стартуют 23 июля.

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В Токио никак не могут побороть COVID-19
В Токио никак не могут побороть COVID-19 / Фото: Reuters

До этого были зафиксированы случаи коронавируса у зарубежных команд, прибывших в другие тренировочные лагеря Японии. В частности, на Игры привезла с собой COVID Россия.

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Ранее мы писали, что из-за коронавирусных ограничений спортсменам уже не будут надевать медали на шею, как прежде. Теперь призеры Олимпийских игр будут награждать себя сами.

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