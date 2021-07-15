Тонут без допинга! Российские пловцы отстранены от соревнований перед вылетом на Олимпиаду

Пловцы Вероника Андрусенко и Александр Кудашев, которые отобрались на Олимпийские игры в Токио, отстранены от соревнований за нарушение антидопинговых правил

Российские пловцы Вероника Андрусенко и Александр Кудашев / Фото: Instagram

Российские пловцы Вероника Андрусенко и Александр Кудашев накануне Олимпиады-2020 в Токио отстранены от соревнований за нарушение антидопинговых правил. Основанием для отстранения спортсменов послужили данные Московской антидопинговой лаборатории и доказательства Всемирного антидопингового агентства (WADA).

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Об отстранении пловцов сообщила Международная федерация плавания (FINA). Ранее Андрусенко и Кудашев отобрались на Олимпийские игры-2020 в Токио. Планировалось, что Кудашев выступит на дистанции 200 м баттерфляем, чемпионка Европы на короткой воде Андрусенко – в эстафете 4 x 200 м вольным стилем.

"Мы благодарны WADA за усердие в обеспечении чистой конкуренции в Токио. Мы оперативно и внимательно следим за обработкой информации, предоставленной в результате работы отдела разведки и расследований WADA. FINA полностью привержена защите чистых спортсменов и продвижению чистых соревнований на Олимпиаде", – заявил президент FINA Хусейн Аль-Мусаллам

А вот Всероссийская федерация плавания будет добиваться оправдания спортсменов. "Мы получили соответствующую информацию от FINA. Будем бороться за права наших спортсменов, чтобы они смогли выступить на Олимпиаде", – приводит слова президента организации Владимира Сальникова РИА "Новости".

Ранее мы писали, что россиян плохо кормили в Японии накануне Олимпиады и они возят с собой колбасу.