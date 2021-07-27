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Украинка, которую закрыли в номере, осталась без медали на Олимпиаде

Олег Люлька Олег Люлька
27 июля, 12:03
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28-летняя киевлянка Виктория Ус имела шанс на награду в олимпийском турнире по гребному слалому, но в финале соревнований заняла восьмое место
Виктория Ус - восьмая на Олимпиаде
Виктория Ус - восьмая на Олимпиаде / Фото: Reuters

Виктория Ус, пробившаяся в финал с девятым временем, в решающем заплыве стала восьмой. До бронзовой медали в гребном слаломе 28-летней киевляне не хватило пяти с лишним секунд.

Выиграла же "золото" здесь Рикарда Функ из Германии.

Напомним, перед Олимпиадой Викторию Ус ждал неприятный сюрприз. Украинку закрыли в номере Олимпийской деревни после того, как положительные тесты на COVID сдали ее соседи по рейсу Стамбул – Токио.

"Подготовка срывается из-за того, что неделю назад я летела в одном самолете где-то в какой-то доступности, возможно, в то время еще не зараженного человека", – не находила себе места Виктория

Но в итоге организаторы Игр разрешили ей покидать номер и проводить тренировки.

"Мне очень понравилось гоняться здесь, несмотря на отсутствие зрителей, – сказала уже после своего выступления в Токио Виктория Ус в эфире UA-Перший. – Что касается той изоляции, то в ней были как плюсы, так и минусы. Минус – психологически было тяжело, мы не знали, сможем ли тренироваться. Плюс – отдохнула"

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