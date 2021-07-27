Ждем медаль! Украинка пробилась в финал Олимпиады в гребном слаломе

Украинская каноистка Виктория Ус вышла в финал соревнований в гребном слаломе на Олимпиаде-2020. За олимпийскую медаль наша спортсменка будет бороться уже сегодня!

Виктория Ус пробилась в финал Олимпиады-2020 / Фото: REUTERS

Виктория прошла дистанцию за 109.53, заработав всего 2 штрафных балла. Долгое время Ус удерживала второю строчку, но в итоге опустилась на девятую позицию.

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Тем не менее, этого хватило, чтобы пробиться в финал соревнований. Главный заезд Олимпиады состоится уже сегодня, начало – в 10:15. Надеемся на медаль!

На нашем сайте есть общий медальный зачет Олимпиады-2020 с актуальной таблицей медалей. Всего на Играх в Токио будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

Также у нас есть специальный материал, где собраны все результаты украинских спортсменов на Олимпиаде-2020. Таблица обновляется после каждого выступления украинцев.