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Тут как на сковородке! Три украинки – в финале Олимпиады, ждем особенное золото

Олег Люлька Олег Люлька
5 августа, 09:00
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Все три украинские легкоатлетки Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Ирина Геращенко вышли в финал Олимпиады-2020 в прыжках в высоту
Ярослава Магучих на Играх в Токио
Ярослава Магучих на Играх в Токио / Фото: Reuters

Для выхода в финал в квалификации необходимо было показать результат 1,95 м. Магучих покорила эту высоту с первой попытки, Геращенко и Левченко – с третьей.

Финал с участием 14 спортсменок состоится 7 августа.

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Прыжки в высоту. Квалификация, женщины

  • 1-2. Никола Макдермотт (Австралия) – 1,95 м
  • 1-2. Мария Юкович (Черногория) – 1,95
  • 3. Ярослава Магучих (Украина) – 1,95
  • 4-6. Мари-Лоуренс Юнгфляйш (Германия) – 1,95
  • 4-6. Элеанор Патерсон (Австралия) – 1,95
  • 4-6. Сафина Садуллаева (Узбекистан) – 1,95
  • 7. Морган Лэйк (Великобритания) – 1,95
  • 8. Камила Лицвинко (Польша) – 1,95
  • 9-10. Вашти Каннингем (США) – 1,95
  • 9-10. Мария Ласицкене (ОКР) – 1,95
  • 11-13. Ирина Геращенко (Украина) – 1,95
  • 11-13. Юлия Левченко (Украина) – 1,95
  • 11-13. Майя Нильссон (Швеция) – 1,95
  • 14. Мирела Демирева (Болгария) – 1,95

"Эта квалификация была одной из самых сложных в моей жизни, потому что было очень жарко, – призналась Ярослава Магучих. – Я справилась, хотя и допустила одну ошибку на высоте 1,90 м. Взяла ее со второй попытки. После этого поняла, что права на ошибку больше нет, нужно прыгать с первой попытки"

"Очень рада, что мы все втроем вышли в финал. Здесь очень хорошая дорожка. Будем все прыгать высоко", – приводит слова Магучих UA:Перший

А Ирина Геращенко добавила: "До этого солнце было за облаками, не пекло так сильно. Сейчас же было как на сковородке"

Ранее 19-летняя Ярослава Магучих говорила, что в Токио хочет не просто выиграть, а с мировым рекордом.

Отметим, что мировой рекорд в прыжках в высоту у женщин – 2,09 м – был установлен еще в 1987 году легендарной болгаркой Стефкой Костадиновой.

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