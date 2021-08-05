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Олімпіада 2020 в Токіо

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Тут як на сковорідці! Три українки – у фіналі Олімпіади, чекаємо особливе золото

Олег Люлька Олег Люлька
5 серпня, 09:00
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Усі три українські легкоатлетки Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Ірина Геращенко вийшли до фіналу Олімпіади-2020 в стрибках у висоту
Ярослава Магучих на Іграх у Токіо
Ярослава Магучих на Іграх у Токіо / Фото: Reuters

Для виходу до фіналу у кваліфікації необхідно було показати результат 1,95 м. Магучіх підкорила цю висоту з першої спроби, Геращенко і Левченко – з третьої.

Фінал за участю 14 спортсменок відбудеться 7 серпня.

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Стрибки у висоту. Кваліфікація, жінки

  • 1-2. Нікола Макдермотт (Австралія) – 1,95 м
  • 1-2. Марія Юкович (Чорногорія) – 1,95
  • 3. Ярослава Магучіх (Україна) – 1,95
  • 4-6. Марі-Лоуренс Юнгфляйш (Німеччина) – 1,95
  • 4-6. Елеанор Патерсон (Австралія) – 1,95
  • 4-6. Сафіна Садуллаєва (Узбекистан) – 1,95
  • 7. Морган Лейк (Велика Британія)- 1,95
  • 8. Каміла Ліцвінко (Польща) – 1,95
  • 9-10. Вашті Каннінгем (США) – 1,95
  • 9-10. Марія Ласіцкене (ОКР) – 1,95
  • 11-13. Ірина Геращенко (Україна) – 1,95
  • 11-13. Юлія Левченко (Україна) – 1,95
  • 11-13. Мая Нільссон (Швеція) – 1,95
  • 14. Мірела Демірева (Болгарія) – 1,95

"Ця кваліфікація була однією з найскладніших у моєму житті, тому що було дуже спекотно, – зізналася Ярослава Магучіх. – Я впоралася, хоча і припустилася однієї помилки на висоті 1,90 м. Взяла її з другої спроби. Після цього зрозуміла, що права на помилку більше немає, потрібно стрибати з першої спроби"

"Дуже рада, що ми всі втрьох вийшли до фіналу. Тут дуже хороша доріжка. Будемо всі стрибати високо", – наводить слова Магучіх UA:Перший

А Ірина Геращенко додала: "До цього сонце було за хмарами, не пекло так. Зараз же було як на сковорідці"

Раніше 19-річна Ярослава Магучіх говорила, що в Токіо хоче не просто виграти, а зі світовим рекордом.

Відзначимо, що світовий рекорд у стрибках в висоту у жінок – 2,09 м – був встановлений ще у 1987 році легендарною болгаркою Стефкою Костадіновою.

Усе найважливіше про Олімпіаду-2020 у Токіо – на сайті "Сьгодні":

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7
13
41
4
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4
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