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Олимпиада 2020 в Токио

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В Токио прилетела топ-надежда Украины на "золото"

Олег Люлька Олег Люлька
27 июля, 15:30
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Ярославе Магучих из Днепра прочат первое место в секторе для прыжков в высоту, но обычной победы 19-летней дебютантке Олимпийских игр будет мало
Ярослава Магучих в Токио
Ярослава Магучих в Токио / Фото: Instagram

Воспитанная все-таки девушка Ярослава Магучих! Сразу после прибытия в Токио она учтиво поздоровалась с Играми.

"Здравствуй, наша первая Олимпиада", – написала спортсменка в Instagram, поставив эмодзи со скрещенными пальцами

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В столице Японии Ярослава уже сфотографировалась на память в одном из пяти олимпийских колец, присев на зеленое. Желтое выбрала себе для снимка тренер Магучих – Татьяна Степанова.

Также Ярослава Магучих уже прогулялась улицами Олимпийской деревни в Токио. Невероятная красотка!

5 августа Ярославу Магучих в Токио ждет квалификация в секторе для прыжков в высоту. Финал запланирован на 7 августа.

Отметим, что Ярослава в последние годы выступает очень убедительно. После "серебра" на чемпионате мира-2019 прибавляет с каждым стартом.

В 2021-м выиграла Европу в помещении и ряд турниров, преодолев даже планку на высоте 2,06 м.

В Токио Магучих хочет не просто выиграть, а побить мировой рекорд – 2,09 м. На ее пути – россиянка Мария Ласицкене и своя же соотечественница Юлия Левченко.

Ярослава Магучих
Ярослава Магучих / Фото: European athletics

Ярослава Магучих
Ярослава Магучих / Фото: Instagram

Ярослава Магучих
Ярослава Магучих / Фото: Instagram

Ярослава Магучих
Ярослава Магучих / Фото: Getty Images

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