Самая быстрая стометровка в истории Олимпиад! Видео рекорда

Ямайская бегунья Элейн Томпсон выиграла "золото" на дистанции 100 метров на Играх-2020 в Токио, установив при этом новый олимпийский рекорд – 10,61 секунды

Элейн Томпсон выиграла 100 метров с рекордом / Фото: Reuters

На пьедестале оказались еще две спортсменки из Ямайки – Шелли-Энн Фрейзер-Прайс пришла второй, уступив победительнице 0,13 секунды, а Шерика Джексон финишировала на третьем месте, проиграв чемпионке всего на 2 сотые больше, чем Фрейзер-Прайс.

Отметим, что предыдущий олимпийский рекорд (10,62) принадлежал американке Флоренс Гриффит-Джойнер и был установлен 24 сентября 1988 года на Олимпиаде в Сеуле. Он продержался почти 33 года.

Читайте также: Новый рекорд! Самая маленькая страна c "золотом" Олимпиады

Мировой же рекорд на женской стометровке (10,49 секунды), установленный в том же 1988 году, продолжает принадлежать Флоренс Гриффит-Джойнер.

Напомним, результаты всех украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио есть на нашем сайте в отдельном материале.

Также у нас есть полное расписание Олимпиады-2020 на каждый день, где отдельно выделены все медальные старты.

А общий медальный зачет Олимпийских игр в Токио вы можете найти на нашем сайте. Таблица обновляется после каждого финала.