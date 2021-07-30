Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно
Главная Олимпийские игры 2020

Олимпиада 2020 в Токио

Главная Расписание Медали Хроники Видео Сборная Украины Мы в Токио
СЕГОДНЯ Новости спорта Олимпийские игры Токио 2020

В медальных заплывах на Олимпиаде установили четыре рекорда

Александр Трикиша Александр Трикиша
30 июля, 10:03
Копировать ссылку
Сегодня на Олимпийских играх в Токио разыграли четыре комплекта наград в плавании. Во всех медальных заплывах были установлены рекорды!
Результаты в плавании на Олимпиаде 30 июля
Результаты в плавании на Олимпиаде 30 июля / Фото: REUTERS

В женском плавании брассом на 200 метров Татьяна Схунмакер из ЮАР выиграла золотую медаль и при этом установила мировой рекорд! Кстати, Схунмакер установила олимпийский рекорд (2:19.16) в этой дисциплине двумя днями ранее.

Читайте также: F**k: чемпионка Игр выругалась в прямом эфире, обращаясь к матери

  • Татьяна Схунмакер (ЮАР) – 2:18.95 олимпийский рекорд
  • Лилли Кинг (США) + 0.97
  • Энни Лэзор (США) + 1.89

В мужском заплыве на спине на 200 метров олимпийским чемпионом стал Евгений Рылов из РОК. При этом, он установил олимпийский рекорд, побив достижение американца Тайлер Клэри, установленное еще в 2012 году. Кстати, ранее россиянину не дали выйти на награждение в маске с котиком.

  • Евгений Рылов (РОК) – 1:53.27 олимпийский рекорд
  • Райан Мерфи (США) + 0.88
  • Люк Гринбанк (Великобритания) + 1.45

В тренде

В женском плавании на 100 метров вольным стилем победу одержала австралийка Эмма Маккеон и обновила собственный олимпийский рекорд, который она установила два дня назад.

  • Эмма Маккеон (Австралия) – 51.96 олимпийский рекорд
  • Шивон Бернадетт Хоуи (Гонконг) + 0.31
  • Кейт Кэмпбелл (Австралия) + 0.56

А в комплексном плавании у мужчин на 200 метров с рекордом Азии выиграл китаец Ванг Шун. Он немножко не дотянул до олимпийского рекорда Майкла Фелпса (1:54.23) 2008 года.

  • Ванг Шун (Китай) – 1:55.00 рекорд Азии
  • Дункан Скотт (Великобритания) + 0.28
  • Жереми Депланш (Швейцария) + 1.17

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
17
8
11
36
2
flag Япония ЯпонияJP
15
4
7
26
3
flag США СШАUS
14
16
11
41
4
flag ОКР ОКРROC
10
12
9
31
5
flag Австралия АвстралияAU
9
2
11
22
6
flag Великобритания ВеликобританияGB
6
9
9
24
7
flag Республика Корея Республика КореяKR
4
4
5
13
8
flag Нидерланды НидерландыNL
3
7
5
15
9
flag Франция ФранцияFR
3
5
3
11
10
flag Германия ГерманияDE
3
4
7
14
Все медали
Летние Игры в Токио
дней
часов
минут
секунд
До закрытия Олимпиады
Новости из Токио
Опрос
Рейтинг
Самые высокооплачиваемые спортсмены на Олимпиаде-2020
1
Кевин Дюрант (баскетбол) Кевин Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наоми Осака (теннис) Наоми Осака (теннис)
$60 млн
3
Дамиан Лиллард (баскетбол) Дамиан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теннис) Новак Джокович (теннис)
$34,5 млн
5
Рори Макилрой (гольф) Рори Макилрой (гольф)
$32 млн
6
Девин Букер (баскетбол) Девин Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеи Нисикори (теннис) Кеи Нисикори (теннис)
$30,5 млн
8
Крис Миддлтон (баскетбол) Крис Миддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холидей (баскетбол) Джру Холидей (баскетбол)
$23 млн
Смотреть весь рейтинг
Девушки покера
PokerMatch

Алена
Мироненко

Украина
Фото красотки
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Покер - это спорт!
Новости покера

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять