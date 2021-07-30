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Олімпіада 2020 в Токіо

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У медальних запливах на Олімпіаді встановили чотири рекорди

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
30 липня, 10:03
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Сьогодні на Олімпійських іграх в Токіо розіграли чотири комплекти нагород у плаванні. У всіх медальних запливах були встановлені рекорди!
Результати в плаванні на Олімпіаді 30 липня
Результати в плаванні на Олімпіаді 30 липня / Фото: REUTERS

В жіночому плаванні брасом на 200 метрів Тетяна Схунмакер з ПАР виграла золоту медаль і при цьому встановила світовий рекорд! До речі, Схунмакер встановила олімпійський рекорд (2:19.16) в цій дисципліні двома днями раніше.

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  • Тетяна Схунмакер (ПАР) – 2:18.95 олімпійський рекорд
  • Ліллі Кінг (США) + 0.97
  • Енні Лезор (США) + 1.89

В чоловічому запливі на спині на 200 метрів олімпійським чемпіоном став Євген Рилов з РОК. При цьому, він встановив олімпійський рекорд, побивши досягнення американця Тайлер Клері, встановлене ще в 2012 році. До речі, раніше росіянину не дали вийти на нагородження в масці з котиком.

  • Євген Рилов (РОК) – 1:53.27 олімпійський рекорд
  • Райан Мерфі (США) + 0.88
  • Люк Грінбанк (Велика Британія) + 1.45

В тренді

В жіночому плаванні на 100 метрів вільним стилем перемогу здобула австралійка Емма Маккеон і оновила свій олімпійський рекорд, який вона встановила два дні тому.

  • Емма Маккеон (Австралія) – 51.96 олімпійський рекорд
  • Шівон Бернадетт Хоуі (Гонконг) + 0.31
  • Кейт Кемпбелл (Австралія) + 0.56

А в комплексному плаванні у чоловіків на 200 метрів з рекордом Азії виграв китаєць Ванг Шун. Він трошки не дотягнув до олімпійського рекорду Майкла Фелпса (1:54.23) 2008 року.

  • Ванг Шун (Китай) – 1:55.00 рекорд Азії
  • Дункан Скотт (Велика Британія) + 0.28
  • Жеремі Депланш (Швейцарія) + 1.17

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
17
8
11
36
2
flag Японія ЯпоніяJP
15
4
7
26
3
flag США СШАUS
14
16
11
41
4
flag ОКР ОКРROC
10
12
9
31
5
flag Австралія АвстраліяAU
9
2
11
22
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
6
9
9
24
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
4
4
5
13
8
flag Нідерланди НідерландиNL
3
7
5
15
9
flag Франція ФранціяFR
3
5
3
11
10
flag Німеччина НімеччинаDE
3
4
7
14
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