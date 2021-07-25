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Олимпиада 2020 в Токио

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Расписание трансляций Олимпиады-2020 на украинском ТВ на 25 июля

Елена Павлова Елена Павлова
25 июля, 01:37
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25 июля на Олимпийских играх в Токио будут разыграны медали в велоспорте, дзюдо, стрельбе и фехтовании. А еще нас ждут соревнования по бадминтону, боксу и плаванию
Подготовка к соревнованиям по пулевой стрельбе
Подготовка к соревнованиям по пулевой стрельбе / Фото: Reuters

Из-за разницы во времени, а Токио опережает Киев на шесть часов, утренняя сессия соревнований будет стартовать для нас поздней ночью. Тем не менее, в прямом эфире главные соревнования Олимпиады-2020 можно будет увидеть на канале "UA:Первый", который доступен с помощью сервиса OLL.TV.

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Расписание трансляций Олимпиады-2020 на 24 июля:

  • 03:00. Академическая гребля
  • 04:30. Плавание. Пулевая стрельба
  • 06:00. Плавание. Пулевая стрельба
  • 06:20. Дзюдо
  • 07:40. Стрельба из лука. Прыжки в воду
  • 10:30. Студия Токио-2020
  • 11:00. Дзюдо. Фехтование
  • 16:30. Студия Токио-2020
  • 18:20. Повторы

Украина vs Россия. Стрельба из лука
Украина vs Россия. Стрельба из лука / Фото: Instagram

Ранее мы давали расписание Олимпиады-2020 на 25 июля.

В тренде

Напомним, что первую медаль Украине на Олимпийских играх в Токио принесла дзюдоистка Дарья Белодед, которая разрыдалась после бронзовой схватки. А потом сообщила, что собирается сделать паузу.

А украинские гимнасты пробилась в финал Олимпиады в командных соревнованиях без Верняева.

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#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай (Китайская Народная Республика) Китай (Китайская Народная Республика)CN
3
0
1
4
2
flag Иран ИранIR
1
0
0
1
3
flag Италия ИталияIT
1
1
0
2
4
flag XK
1
0
0
1
5
flag Таиланд ТаиландTH
1
0
0
1
6
flag Венгрия ВенгрияHU
1
0
0
1
7
flag Эквадор ЭквадорEC
1
0
0
1
8
flag Республика Корея Республика КореяKR
1
0
2
3
9
flag Япония ЯпонияJP
1
1
0
2
10
flag Эстония ЭстонияEE
0
0
1
1
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1
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2
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$60 млн
3
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$40,5 млн
4
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$34,5 млн
5
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$32 млн
6
Девин Букер (баскетбол) Девин Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
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$30,5 млн
8
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9
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1
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2
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3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
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Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
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