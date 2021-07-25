Расписание трансляций Олимпиады-2020 на украинском ТВ на 25 июля

25 июля на Олимпийских играх в Токио будут разыграны медали в велоспорте, дзюдо, стрельбе и фехтовании. А еще нас ждут соревнования по бадминтону, боксу и плаванию

Подготовка к соревнованиям по пулевой стрельбе / Фото: Reuters

Из-за разницы во времени, а Токио опережает Киев на шесть часов, утренняя сессия соревнований будет стартовать для нас поздней ночью. Тем не менее, в прямом эфире главные соревнования Олимпиады-2020 можно будет увидеть на канале "UA:Первый", который доступен с помощью сервиса OLL.TV.

Читайте также: Расписание украинцев на Олимпиаде 25 июля: когда начнут Костевич, Зантарая и шпажисты

Расписание трансляций Олимпиады-2020 на 24 июля:

03:00. Академическая гребля

04:30. Плавание. Пулевая стрельба

06:00. Плавание. Пулевая стрельба

06:20. Дзюдо

07:40. Стрельба из лука. Прыжки в воду

10:30. Студия Токио-2020

11:00. Дзюдо. Фехтование

16:30. Студия Токио-2020

18:20. Повторы

Украина vs Россия. Стрельба из лука / Фото: Instagram

Ранее мы давали расписание Олимпиады-2020 на 25 июля.

Напомним, что первую медаль Украине на Олимпийских играх в Токио принесла дзюдоистка Дарья Белодед, которая разрыдалась после бронзовой схватки. А потом сообщила, что собирается сделать паузу.

А украинские гимнасты пробилась в финал Олимпиады в командных соревнованиях без Верняева.