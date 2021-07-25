Розклад трансляцій Олімпіади-2020 на українському ТБ на 25 липня

Через різницю в часі, а Токіо випереджає Київ на шість годин, ранкова сесія змагань стартуватиме для нас пізно вночі. Проте, в прямому ефірі головні змагання Олімпіади-2020 можна буде побачити на каналі "UA:Перший", який доступний за допомогою сервісу OLL.TV.
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Розклад трансляцій Олімпіади-2020 на 24 липня:
- 3:00. Академічне веслування
- 4:30. Плавання. кульова стрільба
- 6:00. Плавання. кульова стрільба
- 6:20. дзюдо
- 7:40. Пальба з лука. Стрибки у воду
- 10:30. Студія Токіо-2020
- 11:00. Дзюдо. Фехтування
- 16:30. Студія Токіо-2020
- 18:20. повтори
Раніше ми давали розклад Олімпіади-2020 на 25 липня.
Нагадаємо, що першу медаль Україні на Олімпійських іграх в Токіо принесла дзюдоїстка Дарина Білодід, яка розридалася після бронзової сутички. А потім повідомила, що збирається зробити паузу.
А українські гімнасти пробилася до фіналу Олімпіади в командних змаганнях без Верняєва.