Розклад трансляцій Олімпіади-2020 на українському ТБ на 25 липня

25 липня на Олімпійських іграх в Токіо будуть розіграні медалі у велоспорті, дзюдо, стрільбі і фехтуванні. А ще на нас чекають змагання з бадмінтону, боксу і плавання

Підготовка до змагань з кульової стрільби / Фото: Reuters

Через різницю в часі, а Токіо випереджає Київ на шість годин, ранкова сесія змагань стартуватиме для нас пізно вночі. Проте, в прямому ефірі головні змагання Олімпіади-2020 можна буде побачити на каналі "UA:Перший", який доступний за допомогою сервісу OLL.TV.

Читайте також: Розклад українців на Олімпіаді 25 липня: коли почнуть Костевич, Зантарая та шпажисти

Розклад трансляцій Олімпіади-2020 на 24 липня:

3:00. Академічне веслування

4:30. Плавання. кульова стрільба

6:00. Плавання. кульова стрільба

6:20. дзюдо

7:40. Пальба з лука. Стрибки у воду

10:30. Студія Токіо-2020

11:00. Дзюдо. Фехтування

16:30. Студія Токіо-2020

18:20. повтори

Україна vs Росія. Стрільба з лука / Фото: Instagram

Раніше ми давали розклад Олімпіади-2020 на 25 липня.

Нагадаємо, що першу медаль Україні на Олімпійських іграх в Токіо принесла дзюдоїстка Дарина Білодід, яка розридалася після бронзової сутички. А потім повідомила, що збирається зробити паузу.

А українські гімнасти пробилася до фіналу Олімпіади в командних змаганнях без Верняєва.