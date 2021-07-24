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Белодед плакала на Олимпиаде вовсе не от радости? Даша рассекретила планы на будущее

Елена Павлова Елена Павлова
24 июля, 19:24
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Бронзовая медалистка сборной Украины хочет проветрить голову после Олимпийских игр, а потом осуществить мечту всей своей жизни
Дарья Белодед не знает, как проиграла полуфинал в Токио
Дарья Белодед не знает, как проиграла полуфинал в Токио / Фото: Reuters

В субботу, 24 июля, дзюдоистка Дарья Белодед выиграла первую для Украины медаль в Токио. От самой молодой двукратной чемпионки мира ожидали золотую награду Олимпиады, но 20-летняя киевлянка не пробилась в финал и утешилась "бронзой". А после схватки расплакалась. Но, как оказалось, не только от радости.

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"Бронза для меня не является наградой на вес золота. Мои слезы означают, что я все свое детство и жизнь мечтала о золоте. Но лучше быть с бронзой, чем без медали. Не знаю, почему так произошло. Я была хорошо готова – как физически, так и морально", – цитирует Белодед Суспільне

Дарья Белодед и ее мама
Дарья Белодед и ее мама

"Считаю, вся схватка с Тонаки в полуфинале шла хорошо, я доминировала, но в какой-то момент... Я еще не пересматривала выступление, мы с родителями пересмотрим и поймем, что случилось"

Смотрите, как Дарья выиграла "бронзу"

"После Олимпиады хочу отдохнуть, сделаю небольшую паузу, месяц или более без тренировок. Хочу, чтобы моя голова отдохнула. Потом уже будет видно. Конечно, хочу продолжать тренироваться. До Парижа-2024 – еще очень много времени, но моя детская мечта – "золото" Олимпийских игр. Буду стараться, чтобы эта мечта осуществилась"

Белодед – бронзовая медалистка Игр
Белодед – бронзовая медалистка Игр / Фото: Reuters

Ранее мы давали медальный зачет Олимпиады на 24 июля, где Украина идет в ТОП-20 после пьедестала Белодед.

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