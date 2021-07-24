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И без Верняева украинские гимнасты пробилась в финал Олимпиады

Елена Павлова Елена Павлова
24 июля, 17:01
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24 июля в олимпийском Токио прошли отборочные соревнования по спортивной гимнастике среди мужских команд, где Игорь Радивилов допустил роковую ошибку
Петр Пахнюк во время квалификации Олимпиады
Петр Пахнюк во время квалификации Олимпиады / Фото: Reuters

Мужская сборная Украины по спортивной гимнастике пробилась в финал Олимпийских игр-2020 с последним проходным результатом – восьмая. Напомним, что Дарья Белодед выиграла первую для Украины медаль в Токио, завоевав "бронзу".

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24 июля в квалификации Украину представили Игорь Радивилов, Илья Ковтун, Петр Пахнюк и Евгений Юденков. В итоге, несмотря на ослабленный состав, наша команда набрала 247,492 очков и буквально на ленточке опередила Бразилию, у которой 247,263 балла. Отметим, что в финал командного многоборья выходят 8 лучших сборных.

Илья Ковтун на Олимпиаде в Токио-2020
Илья Ковтун на Олимпиаде в Токио-2020 / Фото: Reuters

В индивидуальных соревнованиях Петр Пахнюк квалифицировался в финал в упражнении на параллельных брусьях также с 8-м результатом – 15,333 очка. А вот чемпион Европы Игорь Радивилов не попал в финал Олимпиады в своем коронном опорном прыжке, допустив во время приземления второго серьезную ошибку.

Игорь Радивилов
Игорь Радивилов / Фото: Reuters

Также Пахнюк и 17-летний Ковтун прошли в квалификацию финала многоборья. Финальные соревнования пройдут 26 июля.

Спортивная гимнастика
Квалификация
Мужчины, командное многоборье

  • 1. Япония – 262,251 очков
  • 2. Китай – 262,061
  • 3. ОКР – 261,945
  • 8. Украина – 247,492

В финал личного многоборья попадает 24 лучших спортсмена, но не более 2 человек из одной страны. В финал отдельных видов проходят 8 лучших, но не более 2 человек из одной страны.

Напомним, что Украина в Японии выступает без своего многолетнего лидера и олимпийского чемпиона Рио-2016 Олега Верняева, которого на четыре года дисквалифицировали за применение запрещенного мельдония.

Смотрите, как ранее в этом году выступал Ковтун

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