Расписание украинцев на Олимпиаде 25 июля: когда начнут Костевич, Зантарая и шпажисты

25 июля на Олимпиаде-2020 в Токио пройдет второй полноценный соревновательный день и определятся новые чемпионы и призеры турнира

Игорь Рейзлин, Елена Костевич и Георгий Зантарая поспорят за медали

В воскресенье, 25 июля, на Играх в Японии будут разыграны 18 комплектов медалей. В этот день на Олимпиаде в Токио на старт выйдут 23 представителя Украины. Ранее мы давали расписание Олимпиады-2020 на 25 июля.

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Украинцы на Олимпиаде 25 июля

3:00. Пулевая стрельба. Женщины, пневматический пистолет 10 м – Елена Костевич. Финал в – 5:15.

3:00. Стендовая стрельба. Женщины. Скит, 1-й день квалификации – Ирина Маловичко.

4:00. Спортивная гимнастика. Женщины, квалификация – Диана Варинская.

Диана Варинская / Фото: Instagram

4:00. Академическая гребля. Утешительные заезды. Двойка парная – Игорь Хмара/Станислав Ковалев.

4:39. Стрельба из лука. Женщины. Команда, 1/8 финала – Украина (Вероника Марченко, Анастасия Павлова, Лидия Сиченикова) – Россия. Матч за бронзу – в 10:15. Финал – в 10:40.

5:00. Теннис. Женщины. Пары. Первый круг – Надежда Киченок/Людмила Киченок – Саня Мирза/Анкита Райна (Израиль)

5:00 – 8:30. Дзюдо. Мужчины 66 кг – Георгий Зантарая. Финальный блок с – 11:00.

Георгий Зантарая / Фото: AFP

5:55. Фехтование. Мужчины, шпага – Богдан Никишин, Роман Свичкар, Игорь Рейзлин. Поединок за бронзу – в 14:20. Финал – в 15:15.

7:00. Велоспорт. Женщины. Шоссе, групповая гонка – Валерия Кононенко.

7:00. Пулевая стрельба. Мужчины. Винтовка 10 м – Сергей Кулиш, Олег Царьков. Финал – в 9:30.

7:24. Бокс. Мужчины. 1/16 финала, 63 кг – Ярослав Харциз – Давид Чалабаев (Азербайджан).

8:00. Теннис. Женщины, первый круг. Элина Свитолина – Лаура Зигезмунд (Германия).

8:27, 10:35. Каноэ-слалом. Женщины, 1-й и 2-й спуски – Виктория Ус.

9:30. Настольный теннис. Женщины, второй круг – Маргарита Песоцкая – Маника Батра (Индия).

Маргарита Песоцкая – третья в Европе / Фото: Getty Images

11:00. Конный спорт. 1-й день квалификации – Инна Логутенкова.

12:00. Бадминтон. Женщины, групповой раунд – Мария Улитина – Бэй Вен Жанг (США).

12:40. Бадминтон. Мужчины, групповой раунд – Артем Почтарев – Ия Жи Ли (Малайзия).

13:07. Плавание. Женщины. 100 м на спине, квалификация – Дарья Зевина.

Дарья Зевина / Фото: Федерация плавания Украины

Ранее мы попытались спрогнозировать, от кого Украине ждать медаль Олимпиады-2020: ТОП-20 претендентов на пьедестал в Токио. Мы собрали главных фаворитов Олимпийских игр в Токио в сборной Украины – от 15-летнего прыгуна в воду Алексея Середы до теннисной примы Элины Свитолиной.