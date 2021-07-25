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Олімпіада 2020 в Токіо

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Розклад українців на Олімпіаді 25 липня: коли почнуть Костевич, Зантарая та шпажисти

Олена Павлова Олена Павлова
25 липня, 01:06
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25 липня на Олімпіаді-2020 на Токіо пройде другий повноцінний змагальний день і визначаться нові чемпіони та призери турніру
Ігор Рейзлин, Олена Костевич і Георгій Зантарая посперечаються за медалі
Ігор Рейзлин, Олена Костевич і Георгій Зантарая посперечаються за медалі

У неділю, 25 липня, на Іграх в Японії будуть розіграні 18 комплектів медалей. В цей день на Олімпіаді в Токіо на старт вийдуть 23 представники України. Раніше ми давали розклад Олімпіади-2020 на 25 липня .

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Українці на Олімпіаді 25 липня

3:00. Кульова стрільба. Жінки, пневматичний пістолет 10 м – Олена Костевич . Фінал в – 5:15.

3:00. Стендова стрільба. Жінки. Скит, 1-й день кваліфікації – Ірина Маловічко .

4:00. Спортивна гімнастика. Жінки, кваліфікація – Діана Варінская .

Діана Варинська
Діана Варинська / Фото: Instagram

4:00 . Академічне веслування. Втішні заїзди. Двійка парна – Ігор Хмара / Станіслав Ковальов .

4:39. Пальба з лука. Жінки. Команда, 1/8 фіналу – Україна ( Вероніка Марченко, Анастасія Павлова, Лідія Січенікова ) – Росія. Матч за бронзу – в 10:15 . Фінал – у 10:40 .

5:00. Теніс. Жінки. Пари. Перше коло – Надія Кіченок / Людмила Кіченок – Саня Мірза / Анкіта Райна (Ізраїль)

5:00 – 8:30. Дзюдо. Чоловіки 66 кг – Георгій Зантарая . Фінальний блок з – 11:00 .

/ Фото: AFP

5:55. Фехтування. Чоловіки, шпага – Богдан Нікішин, Роман Свічкар, Ігор Рейзлин . Поєдинок за бронзу – в 14:20 . фінал – о 15:15.

7.00. Велоспорт. Жінки. Шосе, групова гонка – Валерія Кононенко .

В тренді

7.00. Кульова стрільба. Чоловіки. Гвинтівка 10 м – Сергій Куліш, Олег Царьков . Фінал – у 9:30 .

7:24. Бокс. Чоловіки. 1/16 фіналу, 63 кг – Ярослав Харциз – Давид Чалабаев (Азербайджан).

8:00. Теніс. Жінки, перше коло. Еліна Світоліна – Лаура Зігезмунд (Німеччина).

8:27, 10:35. Каное-слалом. Жінки, 1-й і 2-й спуски – Вікторія Ус .

9:30. Настільний теніс. Жінки, друге коло – Маргарита Песоцька – Маника Батра (Індія).

Маргарита Песоцька – третя у Європі
Маргарита Песоцька – третя у Європі / Фото: Getty Images

11:00. Кінний спорт. 1-й день кваліфікації – Інна Логутенкова .

12.00. Бадмінтон. Жінки, груповий раунд – Марія Улітіна – Бей Вен Жанг (США).

12:40. Бадмінтон. Чоловіки, груповий раунд – Артем Почтарев – Ія Жи Лі (Малайзія).

13:07. Плавання. Жінки. 100 м на спині, кваліфікація – Дарина Зевіна .

/ Фото: Федерація плавання України

Раніше ми спробували спрогнозувати, від кого Україні чекати медаль Олімпіади-2020 : ТОП-20 претендентів на п'єдестал в Токіо. Ми зібрали головних фаворитів Олімпійських ігор в Токіо в збірній України – від 15-річного стрибуна у воду Олексія Середи до тенісної прими Еліни Світоліної.

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