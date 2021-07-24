Расписание Олимпиады-2020 на 25 июля Поделиться Копировать ссылку

В воскресенье на Играх в Токио разыграют медали в велоспорте, плавании, дзюдо, прыжках в воду и тяжелой атлетике. Также пройдут соревнования по гребле, серфингу и парусному спорту