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Олімпіада 2020 в Токіо

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СЬОГОДНІ Спорт Олімпійські ігри Токіо 2020

Розклад Олімпіади-2020 на 25 липня

Олена Павлова Олена Павлова
24 липня, 21:33
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У неділю на Іграх в Токіо розіграють медалі у велоспорті, плаванні, дзюдо, стрибках у воду і важкої атлетики. Також пройдуть змагання з веслування, серфінгу і вітрильного спорту
Олімпійські ігри в Токіо влетіли в копійку
Олімпійські ігри в Токіо влетіли в копійку / Фото: Reuters

У неділю на Олімпійських іграх в Токіо нас чекає наступна програма змагань. Розклад на всі дні Олімпіади-2020 є в нашому спеціальному розділі.

БАДМІНТОН

4:00чоловіки, одиночний розряд, груповий етап
4:00жінки, одиночний розряд, груповий етап
4:00чоловіки, парний розряд, груповий етап
4:00жінки, парний розряд, груповий етап
4:00змішаний розряд, груповий етап
12:00чоловіки, одиночний розряд, груповий етап
12:00жінки, одиночний розряд, груповий етап
12:00чоловіки, парний розряд, груповий етап
12:00жінки, парний розряд, груповий етап
12:00змішаний розряд, груповий етап

БАСКЕТБОЛ

4:00чоловіки IRI – CZE Група A
7:40чоловіки GER – ITA Група B
11:20чоловіки AUS – NGR Група B
15:00чоловіки FRA – USA Група A

БАСКЕТБОЛ 3Х3

4:15жінки JPN – MGL груповий раунд
4:40жінки ROU – ITA груповий раунд
5:35чоловіки RUS – BEL груповий раунд
6:00чоловіки POL – SRB груповий раунд
8:00жінки MGL – RUS груповий раунд
8:25жінки CHN – ITA груповий раунд
9:00чоловіки CHN – LAT груповий раунд
9:25чоловіки SRB – BEL груповий раунд
11:30жінки ROU – USA груповий раунд
11:55жінки JPN – FRA груповий раунд
12:40чоловіки RUS – POL груповий раунд
13:05чоловіки JPN – NED груповий раунд
15:00жінки CHN – FRA груповий раунд
15:25жінки RUS – USA груповий раунд
16:00чоловіки NED – CHN груповий раунд
16:25чоловіки LAT – JPN груповий раунд

БОКС

5:00жінки, найлегша вага, 51 кг 1/16 фіналу
5:00жінки, напівсередню, 69 кг 1/16 фіналу
5:00чоловіки, 2-й середній, 75 кг 1/16 фіналу
5:00чоловіки, суперважка вага, +91 кг 1/8 фіналу
11:00жінки, найлегша вага, 51 кг 1/16 фіналу
11:00жінки, напівсередню, 69 кг 1/16 фіналу
11:00чоловіки, 2-й середній, 75 кг 1/16 фіналу
11:00чоловіки, суперважка вага, +91 кг 1/8 фіналу

ВЕЛОСПОРТ

7:00жінки, шосе, групова гонка, фінал

ВОДНЕ ПОЛО

4:00чоловіки RSA – ITA Група A
5:30чоловіки HUN – GRE Група A
8:00чоловіки USA – JPN Група A
9:30чоловіки AUS – MNE Група B
12:20чоловіки SRB – ESP Група B
13:50чоловіки CRO – KAZ Група B

ВОЛЕЙБОЛ

3:00жінки RUS – ITA Група В
5:05жінки USA – ARG Група В
8:20жінки SRB – DOM Група А
10:25жінки CHN – TUR Група В
13:40жінки JPN – KEN Група А
15:45жінки BRA – KOR Група А

ПЛЯЖНИЙ ВОЛЕЙБОЛ

3:00жінки, груповий раунд
3:00чоловіки, груповий раунд
9:00жінки, груповий раунд
9:00чоловіки, груповий раунд
14:00жінки, груповий раунд
14:00чоловіки, груповий раунд

ГАНДБОЛ

3:00жінки NED – JPN Група A
5:00жінки RUS – BRA Група B
8:15жінки MNE – ANG Група A
10:15жінки NOR – KOR Група A
13:30жінки ESP – SWE Група B
15:30жінки HUN – FRA Група B

ГІМНАСТИКА СПОРТИВНА

4:00жінки, багатоборство, особиста першість, кваліфікація, група 1
5:55жінки, багатоборство, особиста першість, кваліфікація, група 2
9:10жінки, багатоборство, особиста першість, кваліфікація, група 3
11:05жінки, багатоборство, особиста першість, кваліфікація, група 4
14:20жінки, багатоборство, особиста першість, кваліфікація, група 5

АКАДЕМІЧНА ГРЕБЛЯ

3:00чоловіки, одинак 1/2 фіналу
3:20жінки, одинак 1/2 фіналу
3:40чоловіки, двійка орні без рульового, втішні заїзди
3:50жінки, двійка орні без рульового, втішні заїзди
4:00чоловіки, двійка парна, легка вага, втішні заїзди
4:20жінки, двійка парна, легка вага, втішні заїзди
4:40чоловіки, четвірка парна, втішні заїзди
4:50жінки, четвірка парна, втішні заїзди
5:00чоловіки, вісімка з рульовим, попередні заїзди
5:20жінки, вісімка з рульовим, попередні заїзди

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ І КАНОЕ

7:00чоловіки, слалом C-1 (каное-одиночки), кваліфікація
8:50жінки, слалом, K-1 (байдарки-одиночки), кваліфікація

ДЗЮДО

5:00чоловіки, напівлегка вага, 66 кг, попередній раунд
5:10жінки, напівлегка вага, 52 кг 1/16 фіналу
5:25чоловіки, напівлегка вага, 66 кг 1/16 фіналу
6:15жінки, напівлегка вага, 52 кг 1/8 фіналу
6:30чоловіки, напівлегка вага, 66 кг 1/8 фіналу
7:05жінки, напівлегка вага, 52 кг 1/4 фіналу
7:25чоловіки, напівлегка вага, 66 кг 1/4 фіналу
11:00жінки, напівлегка вага, 52 кг, втішні поєдинки
11:15чоловіки, напівлегка вага, 66 кг, втішні поєдинки
11:35жінки, напівлегка вага, 52 кг 1/2 фіналу
11:55чоловіки, напівлегка вага, 66 кг 1/2 фіналу
12:15жінки, напівлегка вага, 52 кг, поєдинки за 3-е місце
12:35жінки, напівлегка вага, 52 кг, фінал
12:45чоловіки, напівлегка вага, 66 кг, поєдинки за 3-е місце
13:00чоловіки, напівлегка вага, 66 кг, фінал

КІННИЙ СПОРТ

11:00мікс, виїздки, особиста першість, кваліфікація (2-й день)
11:00мікс, виїздки, командне першою-во, кваліфікація (2-й день)

ВІТРИЛЬНИЙ СПОРТ

В тренді
6:00чоловіки, віндсерфінг, гонка-1-2-3
6:00жінки, віндсерфінг, гонка-1-2-3
6:00чоловіки, клас Лазер, гонка-1-2
6:00жінки, клас Лазер Радіал, гонка-1-2

ПЛАВАННЯ

4:30чоловіки, комплексне плавання, 400 м, фінал
4:40жінки, батерфляй, 100 м, півфінали
4:55чоловіки, вільний стиль, 400 м, фінал
5:15жінки, комплексне плавання, 400 м, фінал
5:35чоловіки, брас, 100 м, півфінали
6:00жінки, вільний стиль, естафета 4х100 м, фінал
13:00жінки, спина, 100 м, попередні запливи
13:20чоловіки, вільний стиль, 200 м, попередні запливи
13:50жінки, брас, 100 м, попередні запливи
14:15чоловіки, спина, 100 м, попередні запливи
14:35жінки, вільний стиль, 400 м, попередні запливи
14:55чоловіки, вільний стиль, естафета 4х100 м, попередні запливи

СТРИБКИ У ВОДУ

9:00жінки, трамплін 3 м, синхронні стрибки, фінал

СЕРФІНГ

1:00чоловіки, шортборд, раунд I
3:00жінки, шортборд, раунд I
5:00чоловіки, шортборд, раунд II
7:00жінки, шортборд, раунд II

СКЕЙТБОРДИНГ

3:00чоловіки, стріт, кваліфікація
5:00чоловіки, стріт, фінал

СОФТБОЛ

4:00жінки AUS – USA груповий раунд
8:30жінки CAN – JPN груповий раунд
14:00жінки ITA – MEX груповий раунд

СТРІЛЬБА

3:00жінки, пістолет пневматичний, 10 м, кваліфікація
3:00жінки, круглий стенд, кваліфікація, день 1-й
3:30чоловіки, круглий стенд, кваліфікація, день 1-й
5:15жінки, пістолет пневматичний, 10 м, фінал
7:00чоловіки, гвинтівка пневматична, 10 м, кваліфікація
9:30чоловіки, гвинтівка пневматична, 10 м, фінал

ПАЛЬБА З ЛУКА

3:30жінки, командна першість 1/8 фіналу
7:45жінки, командна першість 1/4 фіналу
7:45жінки, командна першість 1/2 фіналу
7:45жінки, командна першість, матч за 3-е місце
7:45жінки, командна першість, фінал

ТЕНІС

5:00чоловіки, одиночний розряд, раунд I
5:00жінки, одиночний розряд, раунд I
5:00чоловіки, парний розряд, раунд I
5:00жінки, парний розряд, раунд I

НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС

4:00змішані пари 1/4 фіналу
8:00чоловіки, одиночний розряд, раунд II
8:00жінки, одиночний розряд, раунд II
14:00змішані пари 1/2 фіналу

ТХЕКВОНДО

4:00жінки, 49 – 57 кг 1/8 фіналу
4:15чоловіки, 58 – 68 кг 1/8 фіналу
8:00жінки, 49 – 57 кг 1/4 фіналу
8:15чоловіки, 58 – 68 кг 1/4 фіналу
10:00жінки, 49 – 57 кг 1/2 фіналу
10:15чоловіки, 58 – 68 кг 1/2 фіналу
13:00жінки, 49 – 57 кг, втішні поєдинки
13:15чоловіки, 58 – 68 кг, втішні поєдинки
14:00жінки, 49 – 57 кг, поєдинки за 3-е місце
14:15чоловіки, 58 – 68 кг, поєдинки за 3-е місце
16:00жінки, 49 – 57 кг, фінал
16:15чоловіки, 58 – 68 кг, фінал

ВАЖКА АТЛЕТИКА

5:50чоловіки, 61 кг, група В
5:50чоловіки, 67 кг, група В
9:50чоловіки, 61 кг, фінал, група А
13:50чоловіки, 67 кг, фінал, група А

ФЕХТУВАННЯ

3:00жінки, рапіра, особиста першість, 1/32 фіналу
3:55чоловіки, шпага, особиста першість, 1/32 фіналу
4:50жінки, рапіра, особиста першість, 1/16 фіналу
5:45чоловіки, шпага, особиста першість, 1/16 фіналу
6:40жінки, рапіра, особиста першість, 1/8 фіналу
7:35чоловіки, шпага, особиста першість, 1/8 фіналу
8:30жінки, рапіра, особиста першість, 1/4 фіналу
9:25чоловіки, шпага, особиста першість, 1/4 фіналу
12:00жінки, рапіра, особиста першість, 1/2 фіналу
12:45чоловіки, шпага, особиста першість, 1/2 фіналу
13:30жінки, рапіра, особиста першість, поєдинок за 3-е місце
14:15чоловіки, шпага, особиста першість, поєдинок за 3-е місце
15:00жінки, рапіра, особиста першість, фінал
15:45чоловіки, шпага, особиста першість, фінал

ФУТБОЛ

10:30чоловіки EGY – ARG Група C
11:00чоловіки FRA – RSA Група A
11:00чоловіки NZL – HON Група B
11:30чоловіки BRA – CIV Група D
13:30чоловіки AUS – ESP Група C
14:00чоловіки JPN – MEX Група A
14:00чоловіки ROU – KOR Група B
14:30чоловіки RSA – GER Група D

ХОКЕЙ НА ТРАВІ

3:30жінки GBR – GER Група A
4:00жінки AUS – ESP Група B
5:45жінки JPN – CHN Група B
6:15жінки NZL – ARG Група B
12:30чоловіки IND – AUS Група A
13:00чоловіки JPN – ARG Група A
14:45чоловіки ESP – NZL Група A
15:15чоловіки RSA – NED Група B

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