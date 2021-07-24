Розклад Олімпіади-2020 на 25 липня

Олімпійські ігри в Токіо влетіли в копійку / Фото: Reuters
У неділю на Олімпійських іграх в Токіо нас чекає наступна програма змагань. Розклад на всі дні Олімпіади-2020 є в нашому спеціальному розділі.
БАДМІНТОН
|4:00
|чоловіки, одиночний розряд, груповий етап
|4:00
|жінки, одиночний розряд, груповий етап
|4:00
|чоловіки, парний розряд, груповий етап
|4:00
|жінки, парний розряд, груповий етап
|4:00
|змішаний розряд, груповий етап
|12:00
|чоловіки, одиночний розряд, груповий етап
|12:00
|жінки, одиночний розряд, груповий етап
|12:00
|чоловіки, парний розряд, груповий етап
|12:00
|жінки, парний розряд, груповий етап
|12:00
|змішаний розряд, груповий етап
БАСКЕТБОЛ
|4:00
|чоловіки IRI – CZE Група A
|7:40
|чоловіки GER – ITA Група B
|11:20
|чоловіки AUS – NGR Група B
|15:00
|чоловіки FRA – USA Група A
БАСКЕТБОЛ 3Х3
|4:15
|жінки JPN – MGL груповий раунд
|4:40
|жінки ROU – ITA груповий раунд
|5:35
|чоловіки RUS – BEL груповий раунд
|6:00
|чоловіки POL – SRB груповий раунд
|8:00
|жінки MGL – RUS груповий раунд
|8:25
|жінки CHN – ITA груповий раунд
|9:00
|чоловіки CHN – LAT груповий раунд
|9:25
|чоловіки SRB – BEL груповий раунд
|11:30
|жінки ROU – USA груповий раунд
|11:55
|жінки JPN – FRA груповий раунд
|12:40
|чоловіки RUS – POL груповий раунд
|13:05
|чоловіки JPN – NED груповий раунд
|15:00
|жінки CHN – FRA груповий раунд
|15:25
|жінки RUS – USA груповий раунд
|16:00
|чоловіки NED – CHN груповий раунд
|16:25
|чоловіки LAT – JPN груповий раунд
БОКС
|5:00
|жінки, найлегша вага, 51 кг 1/16 фіналу
|5:00
|жінки, напівсередню, 69 кг 1/16 фіналу
|5:00
|чоловіки, 2-й середній, 75 кг 1/16 фіналу
|5:00
|чоловіки, суперважка вага, +91 кг 1/8 фіналу
|11:00
|жінки, найлегша вага, 51 кг 1/16 фіналу
|11:00
|жінки, напівсередню, 69 кг 1/16 фіналу
|11:00
|чоловіки, 2-й середній, 75 кг 1/16 фіналу
|11:00
|чоловіки, суперважка вага, +91 кг 1/8 фіналу
ВЕЛОСПОРТ
|7:00
|жінки, шосе, групова гонка, фінал
ВОДНЕ ПОЛО
|4:00
|чоловіки RSA – ITA Група A
|5:30
|чоловіки HUN – GRE Група A
|8:00
|чоловіки USA – JPN Група A
|9:30
|чоловіки AUS – MNE Група B
|12:20
|чоловіки SRB – ESP Група B
|13:50
|чоловіки CRO – KAZ Група B
ВОЛЕЙБОЛ
|3:00
|жінки RUS – ITA Група В
|5:05
|жінки USA – ARG Група В
|8:20
|жінки SRB – DOM Група А
|10:25
|жінки CHN – TUR Група В
|13:40
|жінки JPN – KEN Група А
|15:45
|жінки BRA – KOR Група А
ПЛЯЖНИЙ ВОЛЕЙБОЛ
|3:00
|жінки, груповий раунд
|3:00
|чоловіки, груповий раунд
|9:00
|жінки, груповий раунд
|9:00
|чоловіки, груповий раунд
|14:00
|жінки, груповий раунд
|14:00
|чоловіки, груповий раунд
ГАНДБОЛ
|3:00
|жінки NED – JPN Група A
|5:00
|жінки RUS – BRA Група B
|8:15
|жінки MNE – ANG Група A
|10:15
|жінки NOR – KOR Група A
|13:30
|жінки ESP – SWE Група B
|15:30
|жінки HUN – FRA Група B
ГІМНАСТИКА СПОРТИВНА
|4:00
|жінки, багатоборство, особиста першість, кваліфікація, група 1
|5:55
|жінки, багатоборство, особиста першість, кваліфікація, група 2
|9:10
|жінки, багатоборство, особиста першість, кваліфікація, група 3
|11:05
|жінки, багатоборство, особиста першість, кваліфікація, група 4
|14:20
|жінки, багатоборство, особиста першість, кваліфікація, група 5
АКАДЕМІЧНА ГРЕБЛЯ
|3:00
|чоловіки, одинак 1/2 фіналу
|3:20
|жінки, одинак 1/2 фіналу
|3:40
|чоловіки, двійка орні без рульового, втішні заїзди
|3:50
|жінки, двійка орні без рульового, втішні заїзди
|4:00
|чоловіки, двійка парна, легка вага, втішні заїзди
|4:20
|жінки, двійка парна, легка вага, втішні заїзди
|4:40
|чоловіки, четвірка парна, втішні заїзди
|4:50
|жінки, четвірка парна, втішні заїзди
|5:00
|чоловіки, вісімка з рульовим, попередні заїзди
|5:20
|жінки, вісімка з рульовим, попередні заїзди
ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ І КАНОЕ
|7:00
|чоловіки, слалом C-1 (каное-одиночки), кваліфікація
|8:50
|жінки, слалом, K-1 (байдарки-одиночки), кваліфікація
ДЗЮДО
|5:00
|чоловіки, напівлегка вага, 66 кг, попередній раунд
|5:10
|жінки, напівлегка вага, 52 кг 1/16 фіналу
|5:25
|чоловіки, напівлегка вага, 66 кг 1/16 фіналу
|6:15
|жінки, напівлегка вага, 52 кг 1/8 фіналу
|6:30
|чоловіки, напівлегка вага, 66 кг 1/8 фіналу
|7:05
|жінки, напівлегка вага, 52 кг 1/4 фіналу
|7:25
|чоловіки, напівлегка вага, 66 кг 1/4 фіналу
|11:00
|жінки, напівлегка вага, 52 кг, втішні поєдинки
|11:15
|чоловіки, напівлегка вага, 66 кг, втішні поєдинки
|11:35
|жінки, напівлегка вага, 52 кг 1/2 фіналу
|11:55
|чоловіки, напівлегка вага, 66 кг 1/2 фіналу
|12:15
|жінки, напівлегка вага, 52 кг, поєдинки за 3-е місце
|12:35
|жінки, напівлегка вага, 52 кг, фінал
|12:45
|чоловіки, напівлегка вага, 66 кг, поєдинки за 3-е місце
|13:00
|чоловіки, напівлегка вага, 66 кг, фінал
КІННИЙ СПОРТ
|11:00
|мікс, виїздки, особиста першість, кваліфікація (2-й день)
|11:00
|мікс, виїздки, командне першою-во, кваліфікація (2-й день)
ВІТРИЛЬНИЙ СПОРТ
|6:00
|чоловіки, віндсерфінг, гонка-1-2-3
|6:00
|жінки, віндсерфінг, гонка-1-2-3
|6:00
|чоловіки, клас Лазер, гонка-1-2
|6:00
|жінки, клас Лазер Радіал, гонка-1-2
ПЛАВАННЯ
|4:30
|чоловіки, комплексне плавання, 400 м, фінал
|4:40
|жінки, батерфляй, 100 м, півфінали
|4:55
|чоловіки, вільний стиль, 400 м, фінал
|5:15
|жінки, комплексне плавання, 400 м, фінал
|5:35
|чоловіки, брас, 100 м, півфінали
|6:00
|жінки, вільний стиль, естафета 4х100 м, фінал
|13:00
|жінки, спина, 100 м, попередні запливи
|13:20
|чоловіки, вільний стиль, 200 м, попередні запливи
|13:50
|жінки, брас, 100 м, попередні запливи
|14:15
|чоловіки, спина, 100 м, попередні запливи
|14:35
|жінки, вільний стиль, 400 м, попередні запливи
|14:55
|чоловіки, вільний стиль, естафета 4х100 м, попередні запливи
СТРИБКИ У ВОДУ
|9:00
|жінки, трамплін 3 м, синхронні стрибки, фінал
СЕРФІНГ
|1:00
|чоловіки, шортборд, раунд I
|3:00
|жінки, шортборд, раунд I
|5:00
|чоловіки, шортборд, раунд II
|7:00
|жінки, шортборд, раунд II
СКЕЙТБОРДИНГ
|3:00
|чоловіки, стріт, кваліфікація
|5:00
|чоловіки, стріт, фінал
СОФТБОЛ
|4:00
|жінки AUS – USA груповий раунд
|8:30
|жінки CAN – JPN груповий раунд
|14:00
|жінки ITA – MEX груповий раунд
СТРІЛЬБА
|3:00
|жінки, пістолет пневматичний, 10 м, кваліфікація
|3:00
|жінки, круглий стенд, кваліфікація, день 1-й
|3:30
|чоловіки, круглий стенд, кваліфікація, день 1-й
|5:15
|жінки, пістолет пневматичний, 10 м, фінал
|7:00
|чоловіки, гвинтівка пневматична, 10 м, кваліфікація
|9:30
|чоловіки, гвинтівка пневматична, 10 м, фінал
ПАЛЬБА З ЛУКА
|3:30
|жінки, командна першість 1/8 фіналу
|7:45
|жінки, командна першість 1/4 фіналу
|7:45
|жінки, командна першість 1/2 фіналу
|7:45
|жінки, командна першість, матч за 3-е місце
|7:45
|жінки, командна першість, фінал
ТЕНІС
|5:00
|чоловіки, одиночний розряд, раунд I
|5:00
|жінки, одиночний розряд, раунд I
|5:00
|чоловіки, парний розряд, раунд I
|5:00
|жінки, парний розряд, раунд I
НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС
|4:00
|змішані пари 1/4 фіналу
|8:00
|чоловіки, одиночний розряд, раунд II
|8:00
|жінки, одиночний розряд, раунд II
|14:00
|змішані пари 1/2 фіналу
ТХЕКВОНДО
|4:00
|жінки, 49 – 57 кг 1/8 фіналу
|4:15
|чоловіки, 58 – 68 кг 1/8 фіналу
|8:00
|жінки, 49 – 57 кг 1/4 фіналу
|8:15
|чоловіки, 58 – 68 кг 1/4 фіналу
|10:00
|жінки, 49 – 57 кг 1/2 фіналу
|10:15
|чоловіки, 58 – 68 кг 1/2 фіналу
|13:00
|жінки, 49 – 57 кг, втішні поєдинки
|13:15
|чоловіки, 58 – 68 кг, втішні поєдинки
|14:00
|жінки, 49 – 57 кг, поєдинки за 3-е місце
|14:15
|чоловіки, 58 – 68 кг, поєдинки за 3-е місце
|16:00
|жінки, 49 – 57 кг, фінал
|16:15
|чоловіки, 58 – 68 кг, фінал
ВАЖКА АТЛЕТИКА
|5:50
|чоловіки, 61 кг, група В
|5:50
|чоловіки, 67 кг, група В
|9:50
|чоловіки, 61 кг, фінал, група А
|13:50
|чоловіки, 67 кг, фінал, група А
ФЕХТУВАННЯ
|3:00
|жінки, рапіра, особиста першість, 1/32 фіналу
|3:55
|чоловіки, шпага, особиста першість, 1/32 фіналу
|4:50
|жінки, рапіра, особиста першість, 1/16 фіналу
|5:45
|чоловіки, шпага, особиста першість, 1/16 фіналу
|6:40
|жінки, рапіра, особиста першість, 1/8 фіналу
|7:35
|чоловіки, шпага, особиста першість, 1/8 фіналу
|8:30
|жінки, рапіра, особиста першість, 1/4 фіналу
|9:25
|чоловіки, шпага, особиста першість, 1/4 фіналу
|12:00
|жінки, рапіра, особиста першість, 1/2 фіналу
|12:45
|чоловіки, шпага, особиста першість, 1/2 фіналу
|13:30
|жінки, рапіра, особиста першість, поєдинок за 3-е місце
|14:15
|чоловіки, шпага, особиста першість, поєдинок за 3-е місце
|15:00
|жінки, рапіра, особиста першість, фінал
|15:45
|чоловіки, шпага, особиста першість, фінал
ФУТБОЛ
|10:30
|чоловіки EGY – ARG Група C
|11:00
|чоловіки FRA – RSA Група A
|11:00
|чоловіки NZL – HON Група B
|11:30
|чоловіки BRA – CIV Група D
|13:30
|чоловіки AUS – ESP Група C
|14:00
|чоловіки JPN – MEX Група A
|14:00
|чоловіки ROU – KOR Група B
|14:30
|чоловіки RSA – GER Група D
ХОКЕЙ НА ТРАВІ
|3:30
|жінки GBR – GER Група A
|4:00
|жінки AUS – ESP Група B
|5:45
|жінки JPN – CHN Група B
|6:15
|жінки NZL – ARG Група B
|12:30
|чоловіки IND – AUS Група A
|13:00
|чоловіки JPN – ARG Група A
|14:45
|чоловіки ESP – NZL Група A
|15:15
|чоловіки RSA – NED Група B