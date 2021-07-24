Розклад Олімпіади-2020 на 25 липня Поділитися Копіювати лінк

У неділю на Іграх в Токіо розіграють медалі у велоспорті, плаванні, дзюдо, стрибках у воду і важкої атлетики. Також пройдуть змагання з веслування, серфінгу і вітрильного спорту