Против израильтянина на Олимпиаде отказался драться второй кряду дзюдоист

Суданец Мохамед Абдалрасул, выступающий в весовой категории до 73 кг, не объяснил причину отказа выходить на бой 1/16 финала против израильтянина Тохара Бутбула. Он просто не явился на поединок, хотя накануне успешно прошел взвешивание.
Суданцу автоматически засчитали поражение, а израильтянину – победу.
Наверняка не обошлось без политической подоплеки – в 1948 году Судан объявил войну Израилю, а до прошлой осени между странами не было дипломатических отношений.
Ранее от боя с израильтянином Тохаром Бутбулом отказался алжирец Фетхи Нурин, заявив, что "не хочет пачкать руки".
В настоящее время два государства не имеют официальных дипломатических отношений, Алжир не признает Израиль.
Алжирец Нурин, пока на неопределенный срок, отстранен от соревнований Международной федерацией дзюдо.
"Позиция Нурина полностью противоречит философии Международной федерации дзюдо, которая проводит строгую политику недискриминации", – заявили в IJF
Похоже, та же участь ждет и суданца Абдалрасула.
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Что касается израильтянина Тохара Бутбула, то после бойкота со стороны двух соперников он в 1/8 финала одолел молдаванина Виктора Стерпу, но затем проиграл корейцу Ан Чанг Риму и канадцу Артуру Маржелидону и потерял шансы на медаль.