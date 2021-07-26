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Против израильтянина на Олимпиаде отказался драться второй кряду дзюдоист

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
26 июля, 13:24
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Вслед за алжирцем Фетхи Нурином на поединок с представителем Израиля Тохаром Бутбулем на Играх в Токио не вышел спортсмен из Судана Мохамед Абдалрасул
Израильский дзюдоист Тохар Бутбул
Израильский дзюдоист Тохар Бутбул / Фото: Reuters

Суданец Мохамед Абдалрасул, выступающий в весовой категории до 73 кг, не объяснил причину отказа выходить на бой 1/16 финала против израильтянина Тохара Бутбула. Он просто не явился на поединок, хотя накануне успешно прошел взвешивание.

Суданцу автоматически засчитали поражение, а израильтянину – победу.

Наверняка не обошлось без политической подоплеки – в 1948 году Судан объявил войну Израилю, а до прошлой осени между странами не было дипломатических отношений.

Ранее от боя с израильтянином Тохаром Бутбулом отказался алжирец Фетхи Нурин, заявив, что "не хочет пачкать руки".

В настоящее время два государства не имеют официальных дипломатических отношений, Алжир не признает Израиль.

Алжирец Нурин и израильтянин Бутбул
Алжирец Нурин и израильтянин Бутбул / Фото: Twitter

Алжирец Нурин, пока на неопределенный срок, отстранен от соревнований Международной федерацией дзюдо.

"Позиция Нурина полностью противоречит философии Международной федерации дзюдо, которая проводит строгую политику недискриминации", – заявили в IJF

Похоже, та же участь ждет и суданца Абдалрасула.

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Что касается израильтянина Тохара Бутбула, то после бойкота со стороны двух соперников он в 1/8 финала одолел молдаванина Виктора Стерпу, но затем проиграл корейцу Ан Чанг Риму и канадцу Артуру Маржелидону и потерял шансы на медаль.

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