Против израильтянина на Олимпиаде отказался драться второй кряду дзюдоист

Вслед за алжирцем Фетхи Нурином на поединок с представителем Израиля Тохаром Бутбулем на Играх в Токио не вышел спортсмен из Судана Мохамед Абдалрасул

Израильский дзюдоист Тохар Бутбул / Фото: Reuters

Суданец Мохамед Абдалрасул, выступающий в весовой категории до 73 кг, не объяснил причину отказа выходить на бой 1/16 финала против израильтянина Тохара Бутбула. Он просто не явился на поединок, хотя накануне успешно прошел взвешивание.

Суданцу автоматически засчитали поражение, а израильтянину – победу.

Наверняка не обошлось без политической подоплеки – в 1948 году Судан объявил войну Израилю, а до прошлой осени между странами не было дипломатических отношений.

Ранее от боя с израильтянином Тохаром Бутбулом отказался алжирец Фетхи Нурин, заявив, что "не хочет пачкать руки".

В настоящее время два государства не имеют официальных дипломатических отношений, Алжир не признает Израиль.

Алжирец Нурин и израильтянин Бутбул / Фото: Twitter

Алжирец Нурин, пока на неопределенный срок, отстранен от соревнований Международной федерацией дзюдо.

"Позиция Нурина полностью противоречит философии Международной федерации дзюдо, которая проводит строгую политику недискриминации", – заявили в IJF

Похоже, та же участь ждет и суданца Абдалрасула.

Читайте также: Суши в мешочке и суп из пакетика. Чем кормят гостей в Японии

Что касается израильтянина Тохара Бутбула, то после бойкота со стороны двух соперников он в 1/8 финала одолел молдаванина Виктора Стерпу, но затем проиграл корейцу Ан Чанг Риму и канадцу Артуру Маржелидону и потерял шансы на медаль.