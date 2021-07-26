Проти ізраїльтянина на Олімпіаді відмовився битися другий поспіль дзюдоїст

Суданець Мохамед Абдалрасул, який виступає у ваговій категорії до 73 кг, не пояснив причину відмови від виходу на бій 1/16 фіналу проти ізраїльтянина Тохара Бутбула. Він просто не з'явився на поєдинок, хоча напередодні успішно пройшов зважування.
Суданцеві автоматично зарахували поразку, а ізраїльтянинові – перемогу.
Вочевидь, не обійшлося без політичного підґрунтя – в 1948 році Судан оголосив війну Ізраїлю, а до минулої осені між країнами не було дипломатичних відносин.
Раніше від бою з ізраїльтянином Тохаром Бутбулом відмовився алжирець Фетхі Нурін, заявивши, що "не хоче бруднити руки".
Наразі дві держави не мають офіційних дипломатичних відносин, Алжир не визнає Ізраїль.
Алжирець Нурін, поки на невизначений строк, відсторонений від змагань Міжнародною федерацією дзюдо.
"Позиція Нуріна повністю суперечить філософії Міжнародної федерації дзюдо, яка провадить сувору політику недискримінації", – заявили в IJF
Схоже, така ж доля чекає і суданця Абдалрасула.
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Що стосується ізраїльтянина Тохара Бутбула, то після бойкоту з боку двох суперників він в 1/8 фіналу здолав молдаванина Віктора Стерпу, але потім програв корейцеві Ан Чанг Риму і канадцеві Артуру Маржелідону і втратив шанси на медаль.