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Проти ізраїльтянина на Олімпіаді відмовився битися другий поспіль дзюдоїст

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
26 липня, 13:24
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Слідом за алжирцем Фетхі Нуріном на поєдинок з представником Ізраїлю Тохаром Бутбулем на Іграх в Токіо не вийшов спортсмен із Судану Мохамед Абдалрасул
Ізраїльский дзюдоїст Тохар Бутбул
Ізраїльский дзюдоїст Тохар Бутбул / Фото: Reuters

Суданець Мохамед Абдалрасул, який виступає у ваговій категорії до 73 кг, не пояснив причину відмови від виходу на бій 1/16 фіналу проти ізраїльтянина Тохара Бутбула. Він просто не з'явився на поєдинок, хоча напередодні успішно пройшов зважування.

Суданцеві автоматично зарахували поразку, а ізраїльтянинові – перемогу.

Вочевидь, не обійшлося без політичного підґрунтя – в 1948 році Судан оголосив війну Ізраїлю, а до минулої осені між країнами не було дипломатичних відносин.

Раніше від бою з ізраїльтянином Тохаром Бутбулом відмовився алжирець Фетхі Нурін, заявивши, що "не хоче бруднити руки".

Наразі дві держави не мають офіційних дипломатичних відносин, Алжир не визнає Ізраїль.

Алжирець Нурін і ізраїльтянин Бутбул
Алжирець Нурін і ізраїльтянин Бутбул / Фото: Twitter

Алжирець Нурін, поки на невизначений строк, відсторонений від змагань Міжнародною федерацією дзюдо.

"Позиція Нуріна повністю суперечить філософії Міжнародної федерації дзюдо, яка провадить сувору політику недискримінації", – заявили в IJF

Схоже, така ж доля чекає і суданця Абдалрасула.

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Що стосується ізраїльтянина Тохара Бутбула, то після бойкоту з боку двох суперників він в 1/8 фіналу здолав молдаванина Віктора Стерпу, але потім програв корейцеві Ан Чанг Риму і канадцеві Артуру Маржелідону і втратив шанси на медаль.

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