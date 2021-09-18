Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Мариуполь - Шахтер: онлайн Emmy Awards-2021 Emmy Awards-2021 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта"
Главная Олимпийские игры 2020

Олимпиада 2020 в Токио

Главная Паралимпиада Медали Видео Мы в Токио
СЕГОДНЯ Новости спорта Олимпийские игры Токио 2020

Налетает на почку и месит грушу! Дарья Белодед ударилась в бокс

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
18 сентября, 17:00
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Знаменитая украинская дзюдоистка решила попробовать себя в другом виде единоборств – по спортсменке-красотке плачет ринг
Белодед пробует силы в боксе
Белодед пробует силы в боксе / Фото: Instagram

Буквально на днях бронзовая призерша Олимпиады в Токио Дарья Белодед оседлала волну в стиле Кличко, испытав себя в любимом знаменитыми братьями вейксерфинге.

А теперь 20-летняя дзюдоистка, словно продолжая параллели с братьями Кличко, попробовала себя и в боксе.

Реклама

Белодед показала, как энергично месит грушу, работает на лапах и наскоками атакует ногой "почку" валяющегося на полу боксерского манекена.

А говорят, бокс – не женское дело.

Собственно, и сам Владимир Кличко утверждал: "Заниматься боксом профессионально – не рекомендовал бы женщинам. Это более мужской вид спорта. Но если женщины хотят заниматься боксом, как фитнесом, для общей хорошей физической формы – это отлично".

Реклама

Пока неясно, для Белодед бокс – просто фитнес или нечто большее.

"Нечто новое и очень интересное", – так описала это увлечение в сториз своего Instagram самая Дарья

Реклама

Ранее Белодед утверждала, что хотела бы остаться в дзюдо, чтобы выиграть Олимпиаду-2024 в Париже.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Рекомендации

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Девушки покера
PokerMatch

Фатима
Де Мело

Нидерланды
Фото красотки
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1970К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1436К
3
Александр Усик Александр Усик
1088К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1007К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
804К
6
Иван Редкач Иван Редкач
666К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
625К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
504К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
501К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
429К
Рейтинг ТОП-100
Битва супертяжей
25 сентября
До боя Усик - Джошуа
Новости бокса
Покер - это спорт!
Новости покера
Петраков - тренер сборной
Опрос
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
7
22:2
19
2
Шахтер
7
14:4
16
3
Десна
8
12:12
16
4
Александрия
7
8:5
14
5
Днепр-1
7
12:8
13
6
Ворскла
7
13:7
12
7
Заря
7
13:9
11
8
Верес
7
8:7
11
9
Рух
8
6:10
8
10
Колос
7
5:12
8
11
Ингулец
8
8:14
7
12
Минай
6
5:7
6
13
Металлист 1925
7
6:12
6
14
Черноморец
7
9:18
5
15
Мариуполь
7
11:16
4
16
Львов
7
4:13
2
Показать больше
Суббота, 18 сентября
0:2
Смотри на: О матче
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять