Налетает на почку и месит грушу! Дарья Белодед ударилась в бокс

Знаменитая украинская дзюдоистка решила попробовать себя в другом виде единоборств – по спортсменке-красотке плачет ринг

Белодед пробует силы в боксе / Фото: Instagram

Буквально на днях бронзовая призерша Олимпиады в Токио Дарья Белодед оседлала волну в стиле Кличко, испытав себя в любимом знаменитыми братьями вейксерфинге.

А теперь 20-летняя дзюдоистка, словно продолжая параллели с братьями Кличко, попробовала себя и в боксе.

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Белодед показала, как энергично месит грушу, работает на лапах и наскоками атакует ногой "почку" валяющегося на полу боксерского манекена.

А говорят, бокс – не женское дело.

Собственно, и сам Владимир Кличко утверждал: "Заниматься боксом профессионально – не рекомендовал бы женщинам. Это более мужской вид спорта. Но если женщины хотят заниматься боксом, как фитнесом, для общей хорошей физической формы – это отлично".

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Пока неясно, для Белодед бокс – просто фитнес или нечто большее.

"Нечто новое и очень интересное", – так описала это увлечение в сториз своего Instagram самая Дарья

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Ранее Белодед утверждала, что хотела бы остаться в дзюдо, чтобы выиграть Олимпиаду-2024 в Париже.