Налітає на нирку і місить грушу! Дар'я Білодід подалася в бокс

Знаменита українська дзюдоїстка вирішила спробувати себе в іншому виді єдиноборств – за спортсменкою-красунею плаче ринг

Білодід спробувала себе в боксі / Фото: Instagram

Днями бронзова призерка Олімпіади в Токіо Дар'я Білодід осідлала хвилю в стилі Кличків, випробувавши себе в вейксерфінгу, який так полюбляють знамениті брати.

А тепер 20-річна дзюдоїстка, немов продовжуючи паралелі з братами Кличками, спробувала себе і в боксі.

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Білодід показала, як енергійно місить грушу, працює на лапах і наскоками атакує ногою "нирку" боксерського манекена, який валяється на підлозі

А кажуть, бокс – не жіноча справа.

Власне, і сам Володимир Кличко стверджував: "Займатися боксом професійно – не рекомендував би жінкам. Це більш чоловічий вид спорту. Але якщо жінки хочуть займатися боксом, як фітнесом, для загальної фізичної форми – це чудово".

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Поки не зрозуміло, для Білодід бокс – просто фітнес або щось більше.

"Щось нове і дуже цікаве", – так описала це захоплення в сторіз свого Instagram сама Дар'я

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Раніше Білодід стверджувала, що хотіла б залишитися в дзюдо, щоб виграти Олімпіаду-2024 в Парижі.