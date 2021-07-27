Мужик выходит из женского туалета: Валуев – о трансгендере на Олимпиаде

Бывший боксер, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев наехал на трансгендера из Новой Зеландии Лорел Хаббард, которая в Токио поспорит за медали в женской штанге

Николай Валуев и Лорел Хаббард / Фото: Getty Images, Reuters

2 августа на Олимпиаде в Токио состоится нерядовое событие. Впервые в истории Игр за награды поборется трансгендер – в супертяжелом весе (+87 кг) у штангисток выступит Лорел Хаббард из Новой Зеландии.

Это вызвало возмущение бывшего чемпиона мира по боксу, а ныне депутата Госдумы РФ Николая Валуева, который разразился гневом в Instagram.

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"Увидеть мужика, выходящего из женского туалета, еще вчера было как-то удивительно, но если сравнение и не совсем точно, то уж человеческую особенность утверждения сильных за счет слабых мы встречаем довольно часто. Это всегда осуждалось, ну то есть было всегда чем-то некрасивым и нечестным. В книгах про это тоже есть, и немало. МОК решил эту практику осуждения исправить", – написал Валуев

"Маргинальность ситуации в том, что благодарных последователей изменившейся морали – в спорте, в частности, – с каждым годом все больше, а значит, не за горами полная дискредитация женского мирового спорта. Вряд ли мы увидим обратное движение в мужском спорте, и если, о чудо, увидим, то единичные случаи"

"Ну а когда эти бывшие мужики будут стоять не на первом месте пьедестала, все равно занимая чужое место, я буду искренне радоваться за реальных женщин, сумевших утереть нос этим соплякам. И что-то мне подсказывает, что тут не место состоянию "понять – простить", – добавил Валуев

Николай Валуев / Фото: Getty Images

Кстати, далеко не все в РФ его поддерживают. "Это не дело Валуева, кто там выступает на Олимпиаде. Дело Валуева – нажимать нужную кнопку, когда голосование об обнулении сроков идет", – написал один из комментаторов заявления Валуева на сайте Чемпионат.

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Отметим,что Лорел Хаббард – 43 года. Она квалифицировалась на Игры как сильнейшая тяжелоатлетка Океании. Сменила пол в 2012 году, до этого она была Гэвином Хаббардом, сыном бывшего мэра Окленда.

После операции по смене пола Хаббард добыла "серебро" на ЧМ-2017, а также победила на Тихоокеанских играх в 2019 году.