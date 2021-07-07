Звезда украинского тенниса загорает топлес после вылета из Уимблдона

Марта Костюк отдыхает после вылета из Уимблдона / Фото: Instagram
19-летня украинская теннисистка Марта Костюк не долго горевала после вылета из Уимблдона. На турнире "Большого Шлема" в Великобритании украинка заработала 75 тысяч фунтов (около 2,8 млн грн) и быстренько отправилась тратить призовые на греческие курорты.
Марта похвасталась пикантным снимком в Instagram, на котором она нежится на солнце топлес. Поклонникам теннисистки фото пришлось по душе.
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