Звезда украинского тенниса загорает топлес после вылета из Уимблдона

Теннисистка из Украины Марта Костюк быстро завершила выступления на Уимблдоне, а паузу в соревнованиях заполнила отдыхом в Греции, где девушка не стесняется загорать без верхней части купальника

Марта Костюк отдыхает после вылета из Уимблдона / Фото: Instagram

19-летня украинская теннисистка Марта Костюк не долго горевала после вылета из Уимблдона. На турнире "Большого Шлема" в Великобритании украинка заработала 75 тысяч фунтов (около 2,8 млн грн) и быстренько отправилась тратить призовые на греческие курорты.

Марта похвасталась пикантным снимком в Instagram, на котором она нежится на солнце топлес. Поклонникам теннисистки фото пришлось по душе.