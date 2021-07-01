Свитолина перед свадьбой разочаровала: крах украинок на Уимблдоне

Во втором круге одиночного разряда турнира "Большого шлема" в Великобритании проиграли две лучшие наши теннисистки

Украинская теннисистка Элина Свитолина / Фото: Reuters

Непродолжительным оказалось пребывание украинцев на Уимблдоне-2021. Дольше всего продержались Элина Свитолина и Марта Костюк, которые выбыли сегодня во втором раунде. В первом круге ракетку зачехлила Катерина Козлова, а Леся Цуренко пробилась в основную сетку, но не сыграла из-за травмы. У мужчин Сергей Стаховский и Илья Марченко сложили оружие еще в квалификации.

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Особенно обидным оказалось поражение пятой ракетки планеты. Элина уступила полячке Магде Линетт (№ 44 в мировом рейтинге) в двух сетах – 3:6, 4:6. 29-летня уроженка Познани добыла самую значимую победу в своей карьере.

Более объяснимой выглядит неудача 19-летней Костюк (№70). Киевлянка смогла уверенно взять у опытной Анастасии Севастовой из Латвии (№56) первую партию, но затем что-то в ее игре нарушилось – 6:1, 4:6, 3:6. За участие во втором круге (1/32 финала) теннисистам выплачивают по 75 тысяч фунтов стерлингов.

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