Пошла против правил: велосипедистка полностью разделась для Instagram

Велосипедистка Люсия Яворчекова нарушает все запреты соцсетей и публикует нереально откровенные фото. Впрочем, красотка этого и добивалась

Люсия Яворчекова полностью обнажилась / Фото: Instagram

Бывшая велосипедистка из Словакии Люсия Яворчекова давно сделала ставку на откровенные фото в соцсетях, но последняя ее публикация, кажется, переступила черту дозволенного.

Девушка полностью разделась для лучшего кадра, а в комментарии под фото написала: "Изучите правила, как профессионал, чтобы их можно было нарушать, как художник".