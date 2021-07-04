Хорошая традиция: гольфистки разделись в честь Дня независимости США

Ко Дню независимости США гольфистки Челси Линн Пезолла, Кэти Кирни и Пейдж Спирнак приготовили пикантный сюрприз своим фанатам – они опубликовали фото в купальниках

Гольфистки необычно поздравили с праздником / Фото: Instagram

4 июля в США отмечают День независимости. Американские гольфистки необычным способом отметили национальный праздник и поздравили земляков. Но нам такая традиция очень нравится.

Челси Линн Пезолла, Кэти Кирни и Пейдж Спирнак синхронно опубликовали на своих страницах в соцсетях фото в бикини. У всех троих в подписях были лишь поздравление с 4 июля.

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