Хорошая традиция: гольфистки разделись в честь Дня независимости США

Гольфистки необычно поздравили с праздником / Фото: Instagram
4 июля в США отмечают День независимости. Американские гольфистки необычным способом отметили национальный праздник и поздравили земляков. Но нам такая традиция очень нравится.
Челси Линн Пезолла, Кэти Кирни и Пейдж Спирнак синхронно опубликовали на своих страницах в соцсетях фото в бикини. У всех троих в подписях были лишь поздравление с 4 июля.
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