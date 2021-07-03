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Идите в **пу! Жена Пятова послала считающих, что жены футболистов сборной в Риме – к поражению

Олег Люлька Олег Люлька
3 июля, 17:29
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Супруга голкипера сине-желтых Андрея Пятова эмоционально отреагировала на упреки скептиков, что, дескать, лучше бы жены игроков сборной сидели дома, а не летели в Рим
Коллаж - Сегодня. Фото - Instagram
Коллаж - Сегодня. Фото - Instagram

Перед сегодняшним матчем Украина – Англия в Риме жена вратаря нашей команды Андрея Пятова выступила с эмоциональным заявлением у себя в Instagram, раскритиковав тех, кто считает, что приезд вторых половинок наших футболистов в Вечный город – не к добру.

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"Говорю от всех жен футболистов. Ой, от всех содержанок, безработных блогерш, нефартовых, припершихся на шоппинг, кому дома не сидится, мерзких и коварных баб с корабля"

"Люди, которые считают, что жены футболистов, приехавшие поддержать своих мужей, – к беде, и команда обязательно проиграет... Идите в ####. Это все, что я хочу сказать"

"Это глупые мысли. Не оскорбляйте девчонок, которые искренне, со всей душой и любовью приехали поддержать сборную – в отличие от вас", – заявила критикам Юлия Пятова

Жены футболистов сборной Украины
Жены футболистов сборной Украины / Фото: Instagram

Ранее мы писали, что Италия в связи с карантином отказывалась пускать к себе на четвертьфинальный поединок Евро 3 июля как болельщиков из Украины, так и из Великобритании.

Тем не менее жены наших футболистов прорвались из Киева в Рим. Поддержать сборную Украины в Италию прилетели Инна Ярмоленко с сестрой Андрея Натальей, Татьяна Макаренко, Маргарита Степаненко, Анна Матвиенко, Кристина Яремчук, Юлия Кривцова, Анна Сидорчук, Анна Безус, а также Юлия Пятова с дочкой Миланой.

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4
4
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#
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И
Г
О
1
Бельгия
3
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9
2
Дания
3
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3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
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3
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Г
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9
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Северная Македония
3
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0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
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4
4
Шотландия
3
1:5
1
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И
Г
О
1
Швеция
3
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7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
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3
4
Польша
3
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И
Г
О
1
Франция
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5
2
Германия
3
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4
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Португалия
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