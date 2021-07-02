Принимает ванну и говорит по телефону: пикантное фото жены футболиста из "Холостяка"

Супруга бывшего футболиста сборной Украины и экс-героя шоу "Холостяк" Евгения Левченко актриса Виктория Кобленко опубликовала очередное эпатажное фото.
Ранее Виктория поделилась постельным снимком с мужем.
А теперь показала, как принимает ванну, попутно разговаривая по олдскульному дисковому телефону
"Звонок от уикенда? Слушаю" – подписала эту фотографию в Instagram Виктория Кобленко
Напомним, что Виктория Кобленко и Евгений Левченко давно живут в Амстердаме. Летом 2016 года Виктория родила своему мужу, игравшему за ряд нидерландских клубов, сына. Мальчика назвали Кий – как одного из основателей Киева.
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