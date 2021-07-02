Принимает ванну и говорит по телефону: пикантное фото жены футболиста из "Холостяка"

Очаровательная супруга Евгения Левченко актриса Виктория Кобленко связалась с уикендом по олдскульному телефону – таких сейчас днем с огнем не сыщешь

Жена Евгения Левченко Виктория Кобленко / Фото: Instagram

Супруга бывшего футболиста сборной Украины и экс-героя шоу "Холостяк" Евгения Левченко актриса Виктория Кобленко опубликовала очередное эпатажное фото.

Ранее Виктория поделилась постельным снимком с мужем.

А теперь показала, как принимает ванну, попутно разговаривая по олдскульному дисковому телефону

"Звонок от уикенда? Слушаю" – подписала эту фотографию в Instagram Виктория Кобленко

Напомним, что Виктория Кобленко и Евгений Левченко давно живут в Амстердаме. Летом 2016 года Виктория родила своему мужу, игравшему за ряд нидерландских клубов, сына. Мальчика назвали Кий – как одного из основателей Киева.

Читайте также:

Смотрите, как Украина и Нидерланды играли на Евро-2020