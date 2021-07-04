Гарна традиція: гольфістки роздяглися на честь Дня незалежності США

Гольфістки незвично привітали зі святом / Фото: Instagram
4 липня в США відзначають День незалежності. Американські гольфістки незвичайним способом відзначили національне свято і привітали земляків. Але нам така традиція дуже подобається.
Челсі Лінн Пеззола, Кеті Кірні і Пейдж Спірнак синхронно опублікували на своїх сторінках в соцмережах фото в бікіні. У всіх трьох в підписах були лише привітання з 4 липня.
Читайте також:
- Груди нарозхрист: дружина тренера Динамо – на концерті Меладзе
- Банда в Римі! Дружини українських футболістів відвоювали місце для фотосесії біля фонтану Треві
- Ідіть в**пу! Дружина Пятова послала тих, хто вважають, що дружини футболістів збірної в Римі – до поразки
- Приймає ванну і каже по телефону: пікантне фото дружини футболіста з "Холостяка"
- Вони прорвалися! Дружини футболістів збірної України – в Римі