Гарна традиція: гольфістки роздяглися на честь Дня незалежності США

До Дня незалежності США гольфістки Челсі Лінн Пеззола, Кеті Кірні і Пейдж Спірнак приготували пікантний сюрприз своїм фанатам – вони опублікували фото в купальниках

Гольфістки незвично привітали зі святом / Фото: Instagram

4 липня в США відзначають День незалежності. Американські гольфістки незвичайним способом відзначили національне свято і привітали земляків. Але нам така традиція дуже подобається.

Челсі Лінн Пеззола, Кеті Кірні і Пейдж Спірнак синхронно опублікували на своїх сторінках в соцмережах фото в бікіні. У всіх трьох в підписах були лише привітання з 4 липня.

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