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Клеопатра позавидует: горячая волейболистка позирует в желтом купальнике в Египте

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
6 июля, 17:29
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Волейболистка Татьяна Демьянова похвасталась отдыхом в Египте. Девушка провела фотосессию в вызывающем желтом купальнике – фото уже в соцсетях
Татьяна Демьянова шлет привет из Египта
Татьяна Демьянова шлет привет из Египта / Фото: Instagram

Бывшая волейболистка из Казахстана Татьяна Демьянова впервые отправилась на отдых в Египет и решила об этом рассказать своим подписчикам в Instagram.

А чтобы произвести лучший эффект красотка опубликовала интимные фото в желтом купальнике. Такой Египет нам нравится!

Демьянова имеет опыт выступлений за сборную Казахстана и становилась медалисткой национального первенства по волейболу.

Смотрите больше ярких фото Татьяны Демьяновой

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