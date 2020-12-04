Украинского теннисиста пожизненно отстранили от спорта за договорняки

Украинского теннисиста Станислава Поплавского пожизненно отстранили от соревнований любой категории из-за участия в договорных матчах. Расследование Tennis Integrity Unit показало, что украинец участвовал в договорняках и кортсайдинге в период с 2015 по 2019 год, сообщает xsport.
Также Поплавский выплатит денежный штраф в размере 10 тысяч долларов. Отмечается, что спортсмен принял наказание.
В последний раз Поплавский выходил на корт в ноябре 2018 года на турнире ITF в Финляндии. Лучшей его позицией в рейтинге ATP было 440-е место. За свою карьеру он заработал 40 тысяч долларов призовых.
Недавно звездный украинец ответил на обвинения в "договорняках". Изгнанный "Мавпами" Кобец называет ложью свое "участие в тотализаторах и манипулирование результатами матчей".
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