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Украинского теннисиста пожизненно отстранили от спорта за договорняки

4 декабря, 16:59

Александр Трикиша Александр Трикиша

Спортсмен также вынужден будет заплатить штраф в 10 тысяч долларов

Украинского теннисиста Станислава Поплавского пожизненно отстранили от соревнований любой категории из-за участия в договорных матчах. Расследование Tennis Integrity Unit показало, что украинец участвовал в договорняках и кортсайдинге в период с 2015 по 2019 год, сообщает xsport.

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Также Поплавский выплатит денежный штраф в размере 10 тысяч долларов. Отмечается, что спортсмен принял наказание.

В последний раз Поплавский выходил на корт в ноябре 2018 года на турнире ITF в Финляндии. Лучшей его позицией в рейтинге ATP было 440-е место. За свою карьеру он заработал 40 тысяч долларов призовых.

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Недавно звездный украинец ответил на обвинения в "договорняках". Изгнанный "Мавпами" Кобец называет ложью свое "участие в тотализаторах и манипулирование результатами матчей".

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теннис договорной матч

Источник: Сегодня|Спорт

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