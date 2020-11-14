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"Я играл с температурой 38": звездный украинец ответил на обвинения в "договорняках"

14 ноября, 17:18

Олег Люлька Олег Люлька

Изгнанный "Мавпами" Кобец называет ложью свое "участие в тотализаторах и манипулирование результатами матчей"

Украинский баскетболист Александр Кобец, которого "Черкасские Мавпы" выгнали из клуба за "участие в спортивных тотализаторах и манипулирование результатами матчей", назвал эти обвинения ложью.

"Сам все узнал из новостей. Это откровенная ложь. Я тянул команду на себе, когда нас было семеро. Я играл с температурой 38 и травмами, а мне приписывают такое. Я даже не знаю, в чем причина. Директор клуба бросает трубку и не может ничего объяснить. Говорит, что у него нет информации. Планирую сейчас разбираться с этой ситуацией. Я не могу представить, почему они пишут это без каких-либо доказательств", – цитирует 24-летнего Александра Кобца, обвиняемого в спортивных "договорняках", Tablo.ck

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Александр Кобец

Александр Кобец / Фото: БК "Черкасские Мавпы"

Отметим, что Кобец является рекордсменом "Мавп" по набранным очкам (1880), а также по сыгранным сезонам, коих за его спиной восемь.

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Напомним, что в 2018 году Кобец подписал контракт с клубом НБА "Вашингтон Уизардс" и должен был провести за них сезон в Лиге развития. Но в сборной Украины порвал крестообразную связку и мениск и выбыл на весь сезон. Американцы не могли так долго ждать и разорвали контракт.

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Источник: БК "Черкасские Мавпы"

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